Kate Quigley rend hommage au regretté comédien Fuquan Johnson dans un article brutalement honnête sur la tragédie des surdoses

Kate Quigley parle de la douleur de perdre son ami et collègue comédien, Fuquan Johnson. Quigley, Johnson et deux autres ont tous subi des surdoses accidentelles lors d’une fête à Los Angeles le 5 septembre. Les ambulanciers ont découvert les quatre et Johnson et deux autres ont été déclarés morts sur les lieux. Quigley s’accrochait à la vie et a été transporté dans un hôpital voisin pour y être soigné. Les enquêteurs disent que les drogues impliquées étaient de la cocaïne contenant du fentanyl.

Maintenant, Quigley brise son silence sur la tragédie et sur la façon dont elle fait face à l’épreuve. Dans une publication émouvante sur Instagram, Quigley s’est adressée aux spectateurs qui se demandent pourquoi elle est restée silencieuse à propos de Johnson.

“J’ai pris beaucoup de chaleur pour ne pas avoir dit quelque chose à propos de Fu tout de suite. C’est bc idk … J’essayais vraiment de rester en vie pendant des jours, et je suis toujours en train de traiter pleinement ce qui s’est passé”, écrit-elle.

Le mannequin et fille drôle de LA dit qu’elle se sentait coupable d’avoir choisi Johnson car il y en avait deux autres qui sont morts ce soir-là. Mais elle dit qu’il est difficile d’ignorer leur lien spécial. “Il était juste incroyablement drôle et avait une énergie extrêmement contagieuse”, dit-elle. “Nous avions une connexion vraiment spéciale. Parce que nous croyions tous les deux avant tout à être réels – même si cela signifiait être moins riche, ou célèbre, ou tout ce que les putains de gens recherchent ici.”

Elle a parlé de la dernière fois qu’elle a vu Johnson avant la nuit fatidique. Les deux sont allés dans un bar à karaoké, où il l’a suppliée de chanter une chanson de Britney Spears. Elle a accepté et est heureuse de l’avoir fait. C’est un souvenir qu’elle chérira à jamais.

Quigley assume également la responsabilité de la prise de drogue en premier lieu, ce qui l’a amenée à son expérience de mort imminente. Elle ne demande pas de sympathie, écrivant: “Si vous consommez des drogues illégales, vous signez essentiellement un contrat qui dit:” J’accepte que je puisse mourir plus tôt que je ne le voudrais. “Nous le savons tous.”

Plus que tout, son amie lui manque. “Je le sens”, note-t-elle. “Et je sais qu’il me soutiendrait mais je devais faire face à ça, comme je le ferais s’il avait survécu. Donc de toute façon. Je t’ai aimé Fu. J’aurais aimé que tu sois toujours là. Mais tu le sais déjà.”

Dans un précédent article sur son compte sur les réseaux sociaux, elle a remercié les fans pour leur soutien et leurs prières. Quigley dit qu’elle s’est engagée à vivre pleinement sa vie après avoir survécu à cela. Depuis sa sortie de l’hôpital, elle a été repérée à Los Angeles.