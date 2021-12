Kate reçoit un immense honneur de la reine alors qu’elle et William sortent pour un concert de Noël | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge est apparue portant une paire de boucles d’oreilles que le monarque lui avait prêtées alors qu’elle assistait aujourd’hui au service de chant communautaire Together At Christmas à l’abbaye de Westminster. Les observateurs royaux disent que c’est un signe certain que Kate a la confiance et le respect de la reine.

Kate éblouit dans un manteau rouge Catherine Walker pour l’événement qui marque le début des festivités de Noël de la famille royale.

L’événement célèbre le travail des travailleurs caritatifs, des enseignants et des bénévoles pendant la pandémie.

Le prince William et Kate, 39 ans, ont été rejoints par ses parents Carole et Michael Middleton ainsi que son frère James et sa sœur Pippa.

Le duc et la duchesse ont tweeté une photo d’une répétition pour le concert plus tôt dans la journée, avec le message: « Nous réfléchirons aux défis extraordinaires auxquels nous avons été confrontés ces derniers temps et célébrerons les actes de gentillesse dont nous avons été témoins à travers le pays en tant que communautés rassemblés pour s’entraider ».

ITV diffusera l’événement la veille de Noël à 19h30.

On pense que la robe manteau vaut environ 3 000 £, Kate ajoutant une touche de glamour à la tenue avec les boucles d’oreilles à franges en saphir et en diamant de la reine.

Elle portait également un sac en daim rouge de 640 £ de Miu Miu pour l’occasion.

Le service comprend des performances de stars telles qu’Ellie Goulding et Leona Lewis.

Il a été développé avec BBC Studios Events Productions mais sera diffusé dans le cadre d’un programme spécial intitulé Royal Carols: Together At Christmas sur ITV.

Le prince Willam et Kate auraient abandonné la BBC en tant que diffuseur pour leur spécial de Noël après le documentaire en deux parties Les princes et la presse qui a été critiqué par la reine, le prince Charles et le duc et la duchesse de Cambridge.

La duchesse a récemment emprunté la Queen’s Bentley pour assister au dimanche du Souvenir avec le prince William, ce qui, selon un expert royal, signifiait de grands projets pour son avenir au sein du cabinet.

L’expert royal Daniela Elser a affirmé que l’utilisation du véhicule personnel de Sa Majesté était un signe de son approbation.

Elle a également souligné qu’un tel véhicule serait à la disposition de William lorsqu’il montera sur le trône.

Mme Elser a ajouté que le couple n’apparaissait pas dans leur Audi familiale habituelle ni même dans la Jaguar électrique qu’ils utilisent occasionnellement, mais dans ce qui semblait être l’une des Bentley d’État spécialement construites par la reine.

S’exprimant sur le podcast royal, God Save the Queen, le commentateur Antonio Caprarica a déclaré que la duchesse pourrait être le prochain sauveur de la firme.

Elle a expliqué: « Je l’ai déjà dit, la dynastie a été sauvée par les femmes et le prochain sauveur sera Kate. »