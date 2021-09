Kate Review de Netflix: Mary Elizabeth Winstead botte beaucoup de cul dans un thriller tueur principalement générique

Kate tire, elle tire, elle coupe, elle poursuit, elle se bagarre et tout le reste, et chaque séquence où elle le fait permet une saveur et des angles uniques. Cédric Nicolas-Troyan filme le tout avec une netteté qui accentue les merveilleux détails de la chorégraphie, même dans des conditions de faible éclairage, et cela donne ce ton si important entre brutal et amusant : vous ressentez le poids et l’impact de chaque coup, et vous ne pouvez pas aider mais s’émerveiller de l’habileté avec laquelle tout est exécuté.