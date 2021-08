Kate Rouch, ancienne directrice marketing de Facebook, rejoint officiellement l’équipe Coinbase

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Rouch occupera désormais le poste de directeur marketing de Coinbase, cherchant à promouvoir l’adoption des crypto-monnaies parmi les clients potentiels du monde entier.

Coinbase, la bourse internationale basée aux États-Unis, a annoncé l’ajout de Kate Rouch en tant que nouvelle directrice du marketing, qui avait auparavant travaillé pendant plus de 11 ans avec Facebook à divers titres.

Kate Rouch rejoint Coinbase

L’annonce officielle a été faite par la directrice des opérations de Coinbase, Emilie Choi, qui, dans un communiqué publié sur le blog officiel de la bourse, a noté que Rouch sera désormais la personne chargée de soutenir et de superviser l’évolution de la marque, ainsi que de promouvoir les produits de l’entreprise et prestations de service.

Avant de rejoindre Coinbase, Rouch a occupé le poste de directrice mondiale du marketing et des produits pour Facebook, assumant des tâches similaires à celles qu’elle effectuera désormais pour l’échange international, dans le but de promouvoir l’adoption des crypto-monnaies et le commerce de ces actifs.

À cet égard, Rouch a commenté :

«Je suis tellement inspiré par ce que j’ai appris sur les crypto-monnaies et le vaste écosystème qu’elles contribuent à générer. À la base, Coinbase vise à créer plus de liberté économique pour les gens. C’est une mission qui me passionne. J’ai hâte de commencer à aider des millions d’autres à découvrir les avantages des crypto-monnaies.”

Changements de personnel et plans d’expansion

L’arrivée de Rouch à Coinbase intervient à un moment où la bourse met en œuvre un ensemble de mesures dans le cadre de son plan d’expansion.

Récemment, Coinbase a annoncé son expansion sur le marché japonais où il envisage d’effectuer son échange. Cette étape sera possible en alliance avec l’entité bancaire Mitsubishi, qui proposera les services correspondants pour garantir ses opérations commerciales.

Dans le cadre de ce qui précède, la bourse continue d’ajouter plus de jetons à sa liste commerciale à la fois dans Coinbase et Coinbase Pro. Parmi les plus récents figurent Axie Infinity (AXS), Request (REQ), TrueFi (TRU), Quickswap (QUICK ) et Luna enveloppé (WLUNA).

Cependant, dans le cadre des annonces faites précédemment, il est également apparu que l’ancien vice-président des marchés des capitaux de Coinbase, Brett Redfearn, avait quitté la bourse à la fin du mois dernier dans ce qui semble être un changement de stratégie de la part de l’entreprise. qui prévoit de joindre ses efforts pour intégrer les propriétés associées à l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

