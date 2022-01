Kate s’épanouit dans le futur rôle de reine en tant que duchesse «pas en concurrence» avec William | Royale | Des nouvelles

L’auteur royal Penny Junor a déclaré que la duchesse de Cambridge s’était « de mieux en mieux » plus d’une décennie après avoir rejoint la famille royale. Mme Junor a souligné comment Kate « fait son propre truc » mais « pas en concurrence » avec son mari, qui est deuxième derrière le trône.

Lorsqu’on lui a demandé comment Kate devenait son futur rôle de reine Conosrt à l’âge de 40 ans, Mme Junor a déclaré à Express.co.uk : « Étonnamment.

« Elle s’est de mieux en mieux au fil des années.

« Elle est plus confiante, elle est prête, elle est élégante, elle fait juste le travail le plus incroyable.

« Elle fait son propre truc mais elle n’est pas du tout en concurrence avec William.

La vie de famille est sacro-sainte pour Kate, connue pour être proche de ses parents Carole et Michael Middleton et de ses frères et sœurs Pippa Matthews et James Middleton.

La duchesse a progressivement développé son travail au fil des ans, en se concentrant sur la santé mentale et les premières années de l’enfance.

Elle est connue pour ses recherches méticuleuses sur les problèmes auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance avec lesquels elle travaille.

En décembre, Kate a occupé le devant de la scène lorsqu’elle a organisé un concert de chants de Noël à l’abbaye de Westminster pour les personnes qui ont soutenu leurs communautés pendant la pandémie de Covid.

La duchesse a impressionné avec une performance de piano surprise pour accompagner le chanteur Tom Walker.

Cependant, les Cambridges ont été confrontés à des défis personnels au cours de la dernière année, avec les retombées de Megxit et l’interview explosive d’Oprah Winfrey des Sussex.