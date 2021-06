Kate suscite la fureur des États-Unis contre l’obligation Jill Biden: “Tout aussi politique que Meghan Markle!” | Royale | Nouvelles

in

Kate a annoncé son plus grand projet à ce jour cette semaine, alors qu’elle lance son propre centre pour la petite enfance avec la Royal Foundation. Elle a concentré ses efforts caritatifs sur ce secteur au cours de la dernière décennie et, pour la plupart, a esquivé avec succès toute accusation de violation de la position apolitique royale obligatoire. Cependant, la semaine dernière, elle a effectué une visite dans une école primaire de Cornwall avec le Dr Biden, un enseignant de 30 ans, avant de rédiger un éditorial conjoint pour CNN sur l’importance de s’occuper des enfants dès leur plus jeune âge.

Dans l’article, ils ont déclaré que donner la priorité à nos jeunes “est un programme qui devrait nous unir tous” car il pourrait “transformer les perspectives de toute une génération”.

Alors que les membres de la famille royale – et leurs compétences en diplomatie douce – sont souvent utilisés pour aider à élever les relations internationales, ils sont censés simultanément éviter toute question politique.

Il y a une histoire de liens royaux avec les occupants de la Maison Blanche, de la relation de la princesse Diana avec l’administration Clinton au lien clair de la reine avec la première dame Michelle Obama.

Cependant, les membres de la famille royale sont généralement déterminés à étendre la même chaleur à toute administration, quelle que soit leur affiliation à un parti; Diana avait auparavant tenu à danser avec Ronald Reagan, le président républicain qui était en poste deux mandats avant le démocrate Bill Clinton.

En travaillant activement avec la Première Dame des États-Unis, Kate a été accusée de s’éloigner de cette neutralité politique et d’entrer dans la même zone grise que sa belle-sœur Meghan Markle occupait lorsqu’elle était en première ligne royale.

Meghan a quitté la famille royale en mars de l’année dernière, mais au cours de son court séjour en tant que membre actif du cabinet, elle a été critiquée à plusieurs reprises pour avoir soi-disant révélé ses tendances politiques.

La féministe au franc-parler s’est retrouvée dans l’eau chaude après avoir prétendument exprimé son soutien à la légalisation de l’avortement en Irlande quelques mois seulement après son mariage.

Ensuite, la décision de Meghan d’éditer l’édition de septembre de British Vogue en 2019 a également été ridiculisée comme une décision partisane après avoir choisi 15 femmes qui agissent comme des forces de changement dans le monde pour la couverture.

Le commentateur franc Piers Morgan a écrit pour MailOnline : « Être un royal signifie que vous restez en dehors de la politique.

“Pourtant, Meghan est à peu près aussi politique que n’importe quel royal ne l’a jamais été.”

Il a dit qu’elle apportait une politique « folle de PC » au magazine renommé, et a affirmé qu’il était curieux qu’elle soit « trop occupée à s’occuper de son bébé » pour rencontrer l’ex-président américain Donald Trump des mois auparavant, mais qu’elle avait réussi à rassembler un magazine au cours de la même période.

La commentatrice Kristyn Burtt a affirmé que Kate avait maintenant commis la même erreur dans un article de She Knows avec le titre : “La chaleureuse bienvenue royale de Kate Middleton à la première dame Jill Biden est tout aussi politique que le vogue de Meghan Markle.”

En effet, Mme Burtt a déclaré que les Cambridges avaient également pris une décision politique concernant l’ancien président, comme M. Morgan l’avait suggéré dans son commentaire de 2019.

Écrivant dans le magazine américain, elle a affirmé : « Elle et le prince William semblaient faire de leur mieux pour éviter la controverse de la dernière [Trump] administration – et c’est une décision politique.

Elle a poursuivi: “Kate a montré beaucoup de préférence pour les politiques des Bidens que pour les Trump, et nous n’en entendons pas parler.”

La prétendue dispute de Meghan avec M. Trump a fait la une des journaux pendant son mandat.

Des commentaires déterrés où l’ancienne actrice a qualifié le candidat républicain de « source de division » et de « misogyne » avant l’élection présidentielle américaine de 2016 ont également suscité de vives critiques.

Bien qu’elle se soit prononcée avant de devenir une royale officielle, M. Trump a publiquement riposté et a déclaré: “Je ne suis pas fan d’elle”, après qu’elle ait été “méchante” à son sujet.

Mais, Meghan semble avoir embrassé la liberté de vie en dehors du cabinet au cours de la dernière année et a partagé une plate-forme avec l’ancienne Première Dame Michelle Obama en encourageant l’électorat américain à voter.

Elle et le prince Harry ont même participé à une émission télévisée spéciale avec le magazine TIME où ils ont déclaré que l’élection présidentielle américaine de 2020 était “la plus importante de notre vie”.

Ils ont été accusés de favoriser le candidat de l’époque, Joe Biden, bien qu’aucun royal n’ait mentionné de parti politique ou de politicien lors de la diffusion.

La duchesse de Sussex envisagerait également un jour de se présenter elle-même aux élections, bien qu’elle n’ait jamais abordé de telles affirmations en public.

Kate, quant à elle, se dirige vers l’avant-garde du giron royal et semble se préparer à son futur rôle de reine consort.