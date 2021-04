Kate utilise un geste intelligent pour montrer à ses enfants qu’ils sont «valorisés» et «en sécurité» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont posté un court clip sur leur page Instagram de Kensington Royal, tout en remerciant leurs fans pour leurs «gentils» messages d’anniversaire de mariage. La vidéo a donné à leurs adeptes adorateurs un aperçu rare de leur vie de famille privée. Le duc et la duchesse de Cambridge ont été filmés en train d’escalader des dunes de sable sur une plage de Norfolk avec le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, trois ans.

Ils peuvent également être vus avec leurs enfants autour d’un feu de camp en train de griller des guimauves à la campagne, ainsi que de jouer avec eux dans le jardin de leur résidence Anmer Hall.

Commentant les images vidéo de la famille heureuse, Georgina Durrant a souligné une technique parentale intelligente utilisée par Kate pour encourager ses enfants.

L’auteur de “ 100 façons dont votre enfant peut apprendre par le jeu ”, a expliqué comment la duchesse de Cambridge se mettait au niveau de ses enfants lorsqu’elle leur parlait.

Elle a déclaré au Daily Mail: «C’est une merveilleuse façon d’aider les enfants à se sentir valorisés, écoutés et en sécurité.

«Cela pourrait être qualifié d’écoute active et cela leur montre qu’elle écoute correctement ce qu’ils disent et qu’elle se soucie.

«En tant que technique parentale, elle peut aider les enfants à se sentir confiants en eux-mêmes et à parler de leurs sentiments.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés le 29 avril 2011 lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster.

L’événement a attiré 2 000 invités et a été diffusé auprès de millions de téléspectateurs à travers le monde.

Le prince Harry était le témoin de William et Kate était accompagnée dans l’allée par son père, Michael.