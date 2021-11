Alors que la reine s’apprête à accueillir sa famille pour un traditionnel rassemblement de Noël dans son domaine de Sandringham pour la première fois depuis le début de la pandémie, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants y passeront sans aucun doute une partie de leur Noël. Cependant, l’expert royal Duncan Larcombe a révélé OK! que les Cambridges ont un emploi du temps chargé pour la fin de l’année qui comprend trois Noëls.

M. Larcombe a déclaré: «Je pense que nous envisageons trois Noëls en un pour William et Kate et leurs enfants.

« Il y aura Noël seuls avec leurs enfants, les célébrations plus formelles à Sandringham avec la famille de William, puis du temps avec la famille de Kate, les Middleton. »

Trois célébrations de Noël viendront probablement avec plus de cadeaux à déballer pour le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Mais selon l’expert royal, les cadeaux qu’ils recevront de leurs parents royaux ne sont que la pointe de l’iceberg.

Les enfants de Kate auraient reçu une énorme quantité de cadeaux envoyés par les fans.

Duncan Larcombe a déclaré : « Mais il ne faut pas oublier qu’avec leur profil, les enfants recevront des centaines de cadeaux du public, comme chaque année.

«En fait, William et Kate doivent protéger les enfants d’être absolument inondés de cadeaux d’à peu près tout le monde.

« N’oublions pas que George est un futur roi et que beaucoup de gens veulent lui offrir, ainsi qu’à ses frères et sœurs, des cadeaux à Noël.

LIRE LA SUITE: Les enfants royaux britanniques ont le style «traditionnel et doux», mais d’autres victoires européennes

La période de Noël que Kate et William doivent passer avec la reine serait remplie de cadeaux simples.

M. Larcombe a ajouté: «Le Noël de Sandringham est assez formel et traditionnel et les membres de la famille royale n’ont pas tendance à acheter des cadeaux somptueux.

« Entre les membres de la famille royale, ce sont toujours des gestes symboliques ou des cadeaux farfelus, il n’y a jamais rien de réel.

« Ils ne deviennent pas fous non plus pour offrir des cadeaux et ont tendance à s’offrir un cadeau. »

Selon le biographe Brian Hoey, le prince Harry aurait testé les limites du sens de l’humour de la reine et lui aurait offert un bonnet de douche avec le slogan « Ain’t Life a B**** » écrit dessus.

La reine aurait beaucoup aimé son cadeau.