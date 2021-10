Kate Walsh, star de «Grey’s Anatomy», réfléchit au retour de «Fever Dream» dans la série alors que les fans revoient le dernier épisode

Les fans de Grey’s Anatomy ont été ravis du retour d’Addison Montgomery de Kate Walsh dans l’épisode de la semaine dernière, et selon Walsh, elle est tout aussi ravie d’être là. Walsh n’est pas apparue dans Grey’s Anatomy depuis la saison 8 et n’a pas joué à la période Addison depuis la fin de Private Practice en 2013, et elle a révélé dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight que c’était un peu un « rêve de fièvre » à mettre sur le frotte à nouveau. Bien qu’Addison ne soit de retour sur Grey’s que pour deux épisodes – au grand désarroi des fans – Walsh était ravi d’être de retour.

« C’était surréaliste. C’était comme un rêve fiévreux », a expliqué Walsh. « Il y a tellement de choses différentes qui se réunissent et c’est impossible à décrire. Au hasard, j’avais croisé Patrick Dempsey dans l’avion en revenant de France, genre un mois avant que je vienne faire le spectacle et je lui ai dit que j’allais y aller de revenir et il avait dit : « Ça va être tellement intense pour toi. Et tellement émouvant et tellement de sensations, puis la fermeture aussi. » Quand nous avons commencé cette série, c’était une période si particulière pour nous tous et pour l’ensemble du casting. Cela a vraiment changé la vie de chaque personne d’une manière assez dramatique. «

« C’était tellement énorme de revenir en arrière et d’essayer de traiter tout cela, puis d’avoir les jeunes acteurs qui jouent les stagiaires, qui étaient si beaux … Ils se disaient: » Oh mon dieu, j’ai regardé Addison avec ma mère! ‘ », a déclaré Walsh. « Et aussi pour retrouver Jim Pickens et Chandra [Wilson] et Hélène [Pompeo]. Ce sont les trois qui sont les originaux. Je n’ai pas pu voir la belle Kim Raver parce que nos horaires étaient complètement opposés. Alors nous avons juste envoyé un texto, mais je l’aime elle et Kevin [McKidd], j’ai pu voir une seconde, je pense, parce qu’il réalisait un autre épisode, et Chandra et Jim et Ellen, c’était vraiment, vraiment significatif et puissant. »

Une grande partie du retour d’Addison a été le traitement final de la mort de Derek Shepherd, et Walsh a parlé de cette scène émotionnelle dans le tristement célèbre ascenseur Grey Sloan avec Meredith (Pompeo). « Quand nous l’avons lu, la première fois que j’ai vu le script, c’était… une table Zoom lue et j’en étais tellement ravi et quand cette scène est arrivée, c’était comme si je la lisais à froid et c’était tellement émouvant parce que je ‘ Je me dis : ‘Comment vais-je gérer ça ? Elle n’est même pas venue aux funérailles de Derek. Comment allons-nous régler ça ?' », a admis Walsh. « Je pensais que l’écriture était tellement au-delà. Et vous savez, mon ami, Jamie Denbo… elle l’a écrit d’une manière si sophistiquée: » Je pensais qu’il serait là. Ce n’est pas du tout ce à quoi on s’attend. C’est tellement tangentiel, ce n’est pas du tout ce qu’elle ressent. Ce n’est pas sur le nez. C’était si beau. «

« Il y a cette chose étrange qui se passe là où vous êtes », a déclaré Walsh à propos de son retour sur le plateau de Grey. « C’est comme un petit trou chaud dans lequel vous entrez. C’est ce qui en fait une balade amusante parce qu’elle joue à Meredith depuis si longtemps maintenant et la belle chose est, tant que vous connaissez les lignes, vous allez juste voir ce qui se passe. Aucun de nous ne savait ce qui allait vraiment se passer. Il y a des marqueurs. Ce qu’ils ont écrit, c’est qu’Addison passe du rire aux pleurs, puis vous pouvez interpréter cela et j’espère que cela fonctionne. Je suis heureux que cela [did]. C’était bien. C’était extrêmement inconfortable et étrange, et je pense que c’est exactement ce que c’était – et vulnérable. Et quand Meredith va lui faire une petite étreinte à la fin, ces choses ne sont pas écrites. C’est la beauté de pouvoir faire ce genre de choses. J’espère donc que vous l’avez tous aimé et apprécié. »