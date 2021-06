Kate White parle de “La fiancée”, écrit 15 livres, état des médias – WWD

Avec la sortie cette semaine de son 15e livre, « La fiancée : un roman », Kate White a discuté de la vie d’écrivain et de l’avenir des médias.

Le tome de HarperCollins est conçu comme un mystère à pièce fermée avec toutes les activités se déroulant à un seul endroit – un choix approprié compte tenu de l’année écoulée. Avec une maison dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, White a déclaré qu’elle y avait facilement évoqué un domaine pour la toile de fond littéraire. Beaucoup l’associent à sa carrière de rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan, un poste qu’elle a occupé de 1998 à 2012. Mademoiselle, Child, Working Woman, Glamour, McCall’s et Redbook ont ​​également été des étapes de son cheminement de carrière.

Au fil des ans, White s’est tourné vers certains responsables de l’application des lois, des avocats et l’ancienne «enquêteuse sur les lieux de la mort» bien nommée Barbara Butcher pour obtenir des conseils. Spécialiste des sciences médico-légales, Butcher était l’ancien chef de cabinet du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York. Ayant travaillé avec Butcher depuis son premier livre, White a déclaré une fois qu’elle avait demandé à Butcher des informations sur le temps qu’il faudrait à quelqu’un pour saigner après avoir été entaillé au cou. «Elle m’avait envoyé quelques photos et je les ai juste fourrées dans le dossier que j’avais emporté chez Cosmo. Je suis allé à une réunion de gestion et je l’ai ouverte. Heureusement, personne ne l’a vu. C’était ce cliché hideux de quelqu’un qui avait été entaillé au cou.

Écrire des livres nécessite un type d’écriture tellement différent que d’écrire pour des magazines, a-t-elle déclaré. « En plus d’être éditeur, j’avais été éditeur vedette chez Glamour. J’avais fait des morceaux comme « My Night at a Sex Toy Party » et j’étais clown dans Ringling Bros. & Barnum Circus. Ils m’ont envoyé à Ringling Bros. pour faire cette formation pendant une journée, puis j’ai dû jouer au Madison Square Garden. Ce fut l’expérience la plus horrible imaginable », a-t-elle déclaré en riant. «Mais c’est une question de dire, et la fiction consiste beaucoup à montrer et non à sur-raconter. J’ai dû apprendre à brûler une grande partie de cette partie révélatrice.

Après avoir remporté un concours Glamour’s « Top Ten College Women » à l’université, fait la couverture du magazine, ainsi qu’un entretien d’embauche qui a mené à un poste de débutant, elle comprend l’importance des opportunités. Des années plus tard, après avoir été rédactrice en chef de Cosmopolitan, après avoir entendu des femmes de couleur qu’elles ne se voyaient pas représentées dans le magazine, White a imposé qu’au moins 25 % de toutes les photographies devaient présenter des femmes de couleur. Quelqu’un était chargé de veiller à ce que cela se produise chaque mois, a-t-elle déclaré. « Je crois fermement que les organisations ne peuvent pas simplement attendre et espérer être inclusives. Ils doivent mettre en place des stratégies et des politiques pour que cela se produise. » elle a dit.

Tout au long de sa carrière dans le magazine, White a pensé à un moment donné qu’elle se remettrait à écrire un mystère. Elle l’a fait alors qu’elle était rédactrice en chef du magazine Redbook. Ce mystère a dû être placé dans un tiroir pendant un moment lorsque Hearst est venu appeler et White a pris la direction éditoriale de Cosmopolitan. Tout en amenant le magazine au premier rang des ventes d’exemplaires uniques, elle se levait tôt chaque jour pour écrire avant d’emmener ses enfants à l’école. «J’ai fini par faire un mystère. J’ai continué à le faire chez Cosmo pour avoir un plan de sauvegarde… Je suis dans ce monde périlleux et si je me fais virer, j’aurai une option. elle a dit.

« Cosmo était un travail tellement amusant. J’ai juste essayé de faire les deux pendant longtemps parce que je me suis dit : ‘Je ne veux pas partir pour faire ça. J’ai le travail qui ne pourrait pas être plus intéressant et l’équipe est incroyable.

En tant que rédactrice qui a toujours essayé d’étudier les chiffres, White a déclaré qu’elle pouvait voir ce qui allait arriver et qu’elle ne voulait pas être là, “quand c’est comme une de ces fêtes où il y a des chips mouillées sur la table et vous vous rendez compte” J’aurais dû partir il y a deux heures.

White garde toujours de l’espoir pour le monde des magazines, envisageant Hearst et Condé Nast de créer des magazines imprimés de niche bien conçus qui pourraient plaire à un petit groupe de personnes. « Je pense honnêtement que cela a été une terrible erreur de confier aux personnes qui font des sites Web la responsabilité des produits imprimés. La preuve est dans le pudding », se référant à Glamour et à d’autres magazines cessant les versions imprimées. « Je lis tout en ligne, donc je n’ai aucun problème avec Internet pour obtenir mon contenu. »

La catégorie des abris pourrait être privilégiée pour les magazines imprimés en petits lots, bien que les magazines ne reviennent en aucun cas à leur apogée, a déclaré White. L’idée que les jeunes lecteurs uniquement mobiles pourraient être courtisés pour acheter un magazine imprimé pourrait arriver. « Il est possible qu’avec la bonne expérimentation, nous trouvions un moyen d’inciter quelqu’un de jeune à tenir une empreinte dans ses mains. » a déclaré White, notant que son fils, qui a la trentaine, est entièrement numérique, à l’exception des livres.

La poussée des médias vers l’expérience fonctionnera pour certaines entreprises, mais elle prendra également trop de temps pour certains consommateurs, qui n’ont que peu de temps libre, a déclaré White. Soulignant l’étendue des possibilités offertes par le New York Times pour expérimenter le contenu en tant que gagnant, elle a déclaré: “Tous ces endroits détermineront ce qui attire et ce qui ne l’est pas.”

Qu’elle travaille aux États-Unis ou dans la retraite hivernale de sa famille en Uruguay au milieu des tweets des perruches, White se délecte de la liberté que lui permettent d’écrire des livres et d’être son propre patron. Autant elle aimait sa carrière dans les magazines et “toutes ces années où elle essayait d’être une bonne employée”, White a déclaré qu’elle avait secrètement un côté voyou qui voulait travailler seule.

Après avoir également écrit quatre livres de non-fiction qui offrent des conseils de carrière, White a déclaré qu’une femme l’avait approchée une fois au magasin Pottery Barn à New York et lui avait dit: “Merci pour l’augmentation de 40 000 $.” Après avoir quitté la vie d’entreprise, White a estimé qu’elle s’éloignait trop de ce qui se passait pour aborder ce sujet. Juste avant que la pandémie ne frappe, elle a décidé que ses jours de distribution publique de conseils de carrière étaient révolus.

Avec la sortie de “The Fiancé”, une visite virtuelle du livre est prévue pour le moment dans l’espoir que les événements en personne deviendront plus courants cet automne. White s’est déjà engagé dans un IRL qui fait partie du prochain salon du livre hybride de la librairie Doylestown. Reconnaissant l’intérêt renouvelé pour les librairies, “Tout comme les gens ont essayé de soutenir les musées, j’espère que cela se produira avec les librairies”, a-t-elle déclaré.

Les lecteurs et les écrivains en herbe demandent souvent lors de tels événements si elle est une complotrice ou une « pantoufle », jargon du jeu à suspense pour ceux qui complotent leurs livres ou passent par le siège de leur pantalon. “Je dis juste:” Je ne vais jamais être appelé un pantalon “”, a déclaré White. « En ce moment, beaucoup de gens ont ce fantasme d’avoir un livre en eux – un mémoire, un livre à suspense. Quand ils viennent aux entretiens, ils sont intéressés non seulement à entendre parler de votre livre et de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous pouvez leur dire et qu’ils peuvent utiliser. J’ai moi-même assisté à beaucoup de ces entretiens lorsque je m’amusais à écrire mon premier mystère.