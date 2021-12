Kate Winslet a pleuré lorsqu’elle a retrouvé Leonardo DiCaprio

La plage thaïlandaise où DiCaprio a joué reprend le tourisme 0:57

. – L’amitié de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio se poursuivra, quelle que soit la distance ou le temps.

Lorsque les deux acteurs oscarisés se sont rencontrés à Los Angeles après près de trois ans en raison de la pandémie de covid-19, c’était émouvant.

« Je ne pouvais pas arrêter de pleurer », a déclaré Winslet au Guardian. « Je le connais depuis le milieu de ma vie ! Ce n’est pas que je sois à New York ou qu’il soit à Londres et qu’il ait eu l’occasion de dîner ou de prendre un café et de se rattraper. Nous n’avons pas pu quitter nos pays. tant d’amis à travers le monde, nous nous sommes manqués à cause du covid-19. »

Les deux ont joué ensemble le rôle de Jack et Rose dans le film à succès « Titanic » de 1997, puis ont agi en tant que mari et femme dans le film de 2008 « Revolutionary Road ».

Kate Winslet a également réfléchi à leur jeunesse lorsqu’ils ont tourné « Titanic ».

« J’ai eu 21 ans sur cet enregistrement et Leo a eu 22 ans », a-t-il déclaré avec nostalgie selon le média.

Winslet, maintenant 46 ans, et DiCapario, 47 ans, se sont plutôt bien débrouillés au cours des 25 années écoulées depuis leur rencontre sur le plateau du navire.

« C’est mon ami, un ami très proche », a déclaré Winslet. « Nous sommes unis pour la vie. »

Qu’est-ce que Spider-Man aime le plus faire ? 2:03