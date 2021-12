Kate Winslet admet qu’elle ne pouvait pas arrêter de pleurer après avoir retrouvé Leonardo DiCaprio

Des retrouvailles émouvantes ! Kate Winslet a révélé qu’elle « ne pouvait pas arrêter de pleurer » lorsqu’elle a finalement pu voir son ami de longue date Leonardo DiCaprio après avoir été séparée par la pandémie de coronavirus. La star de Mare of Easttown, 46 ans, a partagé dans une nouvelle interview avec The Guardian que passer du temps avec son ancienne co-star du Titanic, 46 ans, avait été long à venir.

« Je le connais depuis la moitié de ma vie ! Ce n’est pas comme si je m’étais retrouvé à New York ou qu’il avait été à Londres et qu’il y avait eu une chance de dîner ou de prendre un café et un rattrapage », a déclaré Winslet au sortie. « Nous n’avons pas pu quitter nos pays. Comme tant d’amitiés dans le monde, nous nous sommes manqués à cause de COVID. » Elle a poursuivi: « C’est mon ami, mon ami très proche. Nous sommes liés pour la vie. »

« Titanic » avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet est sorti en salles il y a 24 ans aujourd’hui. pic.twitter.com/X6wMFg11Gg – Pop Base (@PopBase) 20 décembre 2021

Jouer Jack et Rose dans le film primé aux Oscars de 1997 a lancé la carrière de Winslet et de DiCaprio, mais l’actrice a déclaré au Guardian que ce n’était « pas agréable » de filmer Titanic pour l’une ou l’autre de ses stars. « Mais nous étions tous dans le même bateau. Bien qu’il ait eu bien plus de jours de congé que je n’en ai jamais eu. Je suppose que j’ai été élevée pour être reconnaissante et continuer », a-t-elle partagé. « Je ne pensais pas que c’était mon droit d’être malheureux, et si j’étais malheureux, je n’aurais certainement pas fait savoir à un journaliste. Il n’y a aucun moyen que je l’aurais laissé échapper! »

Après Titanic, Winslet et DiCaprio sont restés des amis proches, et les deux ont continué à jouer ensemble dans Revolutionary Road en 2008. Malgré toutes les rumeurs et les spéculations selon lesquelles les deux feraient un bon couple romantique au fil des ans, Winsley a partagé en octobre 2017 sur Lorraine d’ITV qu’ils n’avaient jamais eu que des sentiments platoniques l’un pour l’autre.

« Pour Leo et moi, je pense que cela a été sept mois de travail très intense », a déclaré l’actrice. « Nous étions tous les deux très jeunes, et heureusement – ​​et c’est la chance – nous ne nous sommes jamais aimés. Je sais que c’est vraiment ennuyeux à entendre, je suis désolé, mais nous ne l’avons vraiment jamais fait. » Elle a ajouté à propos de leur dynamique: « Nous avons pu nous taquiner, et nous le faisons toujours, donc c’est vraiment incroyable. »