Kate Winslet dit qu’ils ont des «idées très cool» sur l’endroit où Mare Of Easttown Saison 2 pourrait aller

L’obstacle devrait être l’histoire. La première saison de Mare of Easttown jonglait avec de nombreux récits convaincants qui s’étendaient bien au-delà du meurtre central de la mère adolescente Erin McMenamin (mec, ça me manque d’entendre ce nom dans l’accent caractéristique de Mare en Pennsylvanie). Et c’est une combinaison de l’excellente écriture, mais aussi des performances puissantes livrées par Winslet, Julianne Nicholson, Angourie Rice, Jean Smart et bien d’autres. La jument d’Easttown a été si forte pendant toute une saison que vous craignez presque ce qui pourrait arriver s’ils forçaient sa continuation. Ceux qui ont essayé les saisons de suivi de la brillante première saison de True Detective savent que certaines émissions, aussi bonnes soient-elles, devraient simplement être laissées seules.