Alors qu’Hollywood continue de prendre des mesures dans la bonne direction, il est clair que l’industrie du divertissement a encore beaucoup à faire. Parce que malgré plus d’acteurs sortis et fiers, de nombreuses jeunes stars sont nerveuses à l’idée de révéler leur sexualité au public. Et si cette peur existe, cela indique un problème majeur avec l’entreprise.