Kate Winslet se souvient de ses nerfs lors de la première journée de tournage d’Avatar 2 et de ce que James Cameron lui a dit

C’est une chose de marcher sur le plateau d’une franchise existante en tant que nouvelle personne, mais dans le cas d’Avatar, c’est un peu plus que cela. James Cameron a créé un nouveau monde lorsqu’il a créé Avatar et il est allé beaucoup plus loin dans la création de ce monde que de nombreux écrivains. Les Na’vi ont leur propre langage qui fonctionne comme la vraie chose. La planète Pandora est pleine de vie, même si la majorité des animaux y sont hexupèdes tandis que les Na’vi sont des quadrupèdes, ce qui n’a aucun sens. James Cameron a consacré beaucoup de travail à la construction de ce monde et entrer dans ce monde est donc probablement très différent de celui d’une franchise. Surtout lorsque vous êtes le seul à ne pas parler la langue.