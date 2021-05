Katee Sackhoff de Battlestar Galactica partage un doux retour à son “ premier et meilleur ” mari de télévision, Anders

Vraiment cependant, Sackhoff semble avoir un peu de sympathie pour certaines de ses autres co-stars dans son commentaire, notant qu’elle a eu d’autres bons maris à la télévision au fil des ans, mais il est particulièrement facile de voir pourquoi BSG a toujours une place spéciale dans son cœur. . En fait, c’est sur Battlestar Galactica que sa carrière a vraiment démarré. (Elle a déjà parlé du fait qu’elle devait vraiment se battre pour le rôle de Starbuck.) Après la fin de BSG, Katee Sackhoff a eu une série de rôles notables, passant d’abord à 24 ans, puis en tant que chef de file du favori des fans Longmire. Elle est ensuite revenue à ses racines de science-fiction avec Another Life, Star Wars: The Clone Wars, Rebels et The Mandalorian.