Katerina Siniakova remporte la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Marie Bouzkova

30/05/2021

Le 31/05/2021 à 01:45 CEST

Le joueur tchèque Katerina siniakova, numéro 68 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-0, 4-6 et 6-2 en deux heures et trente-quatre minutes au joueur tchèque Marie Bouzkova, numéro 52 de la WTA, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, la Tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 62% au premier service, a commis 9 doubles fautes et a réussi à remporter 60% des points de service. Quant à la joueuse de tennis tchèque, elle a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, a obtenu 63% d’efficacité, a commis 8 doubles fautes et a réussi à remporter 50% des points de service.

En 30e de finale, Siniakova affrontera la joueuse russe Veronika Kudermetova, numéro 30 et tête de série numéro 29, mercredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) un total de 238 joueurs de tennis y participent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les invités. Il se déroule également du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.