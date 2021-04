Katey Sagal compare le jeu de Rebel d’ABC à Gemma Teller de Sons Of Anarchy

Je n’ai pas encore fait ça. Je n’ai encore frappé personne avec un skateboard non plus. Mais, vous savez, Gemma était un hors-la-loi. Gemma était un hors-la-loi et un hors-la-loi illégal. Et elle vous tirerait littéralement dessus. Cela m’a aidé, mais Gemma était une sorte de personnage plus calme, une sorte de “femme derrière l’homme”. Rebel ne se tient derrière personne. Elle n’est pas le pouvoir derrière l’homme. Et donc, de cette manière, c’est un rôle très différent. Pour ce qui est d’être dynamique et quelqu’un de loyal et qui croit en ce en quoi ils croient, ils se ressemblent de cette manière. Je ne crois pas que Rebel va mettre une balle dans qui que ce soit, mais Gemma l’aurait fait. Donc, oui, il y a une certaine similitude mais pas autant que je l’aurais pensé. C’est un type d’énergie différent, c’est sûr. Gemma ne parlait pas beaucoup; Rebel parle constamment.