Katey Sagal complote le rôle du film en tant que destin «rebelle» révélé

Katey Sagal a décroché un nouveau rôle énorme avec Blumhouse Television au moment où les espoirs d’un renouveau rebelle s’effondrent. Selon The Hollywood Reporter, Sagal jouera dans un film conçu pour la télévision intitulé Tattered Hearts for Blumhouse, qui sera présenté en première sur Epix en 2022. La nouvelle est arrivée au milieu de la campagne malheureuse des fans pour sauver Rebel sur les réseaux sociaux.

Sagal a eu une longue et bien-aimée carrière dans les industries de la télévision et de la musique, mais elle a été particulièrement recherchée récemment grâce à la comédie dramatique juridique d’ABC Rebel. Cette émission a été annulée après une seule saison cet été et les fans ont eu le cœur brisé. Beaucoup espéraient le voir revivre ailleurs, et le hashtag “Save Rebel” a fait beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Il y avait des indices qu’une autre plate-forme pourrait reprendre le spectacle à certains moments, mais la semaine dernière, la showrunner Krista Vernoff a confirmé que cela ne se produira pas. Pourtant, les fans de Sagal peuvent être assurés qu’elle a du travail et qu’elle reviendra sur le petit écran en 2022.

Tattered Hearts suivrait un duo de musique country en plein essor qui idolâtre le personnage de Sagal, Harper Dutch. Ils recherchent Harper dans son manoir isolé, trouvant qu’elle est amicale et accueillante. Cependant, les jeunes artistes sont bientôt confrontés aux horreurs du mode de vie de Harper et doivent décider jusqu’où ils iront vraiment pour leur carrière.

Sagal est peut-être mieux connue pour son travail à la télévision, mais son curriculum vitae musical n’est pas à dédaigner. Elle a chanté les choeurs de Bob Dylan, Etta James et Tanya Tucker au début de sa carrière, et a ensuite rejoint le groupe de sauvegarde de Bette Midler. Elle a ensuite chanté pour l’album solo de Gene Simmons et le single “Soul Kiss” d’Olivia Newton-John et a même enregistré la chanson thème du film Loose Cannons en 1990.

Sagal a sorti deux albums solo, Well… en 1994 et Room en 2004. Les deux sont décrits comme de la musique contemporaine pour adultes avec une touche pop. Sagal a également contribué à la bande originale de Sons of Anarchy. Dans le monde de la télévision, les contributions de Sagal sont plus largement connues. En plus de ses célèbres rôles Married… With Children and Sons of Anarchy, elle a joué Leela dans Futurama et Cate Hennessy dans 8 Simple Rules.

Tattered Hearts vient du célèbre studio Blumhouse, qui a signé pour produire plusieurs films originaux pour Epix. Le premier film issu de cet accord, A House on the Bayou, est actuellement prévu pour la première fois en décembre. La date de sortie exacte de Tattered Hearts n’a pas encore été annoncée. Les détails de la production n’ont pas non plus été révélés publiquement.