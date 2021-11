Katey Sagal fait surface avec des béquilles, la première fois depuis qu’elle a été renversée par une voiture

Katey Sagal est toujours en voie de guérison après avoir été heurtée par une voiture – et ces premières photos d’elle depuis l’accident donnent l’impression qu’il va falloir un certain temps avant qu’elle ne soit sur ses deux pieds sans assistance.

La star de « Sons of Anarchy » a été aperçue mardi à Los Angeles en train d’aller et venir de sa voiture à l’aide d’une paire de béquilles. On dirait qu’elle entre dans un établissement de santé. On nous dit qu’elle semblait être là pour un rendez-vous chez le médecin.

C’est encourageant de voir que Katey est assez bien pour se promener… et il n’y a aucun signe de plâtre ou de botte de marche non plus.

TMZ a cassé l’histoire … les flics disent que Katey a eu coupé par une Tesla il y a environ un mois, en traversant la rue, alors que le conducteur tournait à gauche.

La personne est sortie du véhicule pour s’occuper d’elle et elle a finalement été emmenée en ambulance. La police n’a pas cité ni arrêté le conducteur à l’époque – il semblerait qu’il ne s’agissait que d’un accident.

On nous a dit qu’ils enquêtaient davantage sur l’affaire, mais depuis lors, aucune accusation n’a été déposée.

En tout cas, c’est super qu’elle se balade du mieux qu’elle peut. Va mieux, Katey !