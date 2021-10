Katey Sagal frappée en voiture à Los Angeles, hospitalisée pour des blessures

— Des sources policières ont dit à TMZ… que l’accident s’est produit à 11h40. On nous dit qu’elle était à un passage pour piétons lorsqu’une Tesla faisant un virage à gauche ne l’a apparemment pas vue et l’a taguée.

Nos sources disent que les flics n’ont émis aucune citation et aucune arrestation n’a été effectuée. Il n’y avait pas non plus de drogue ou d’alcool en cause. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

Katey Sagal a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la rue et a été emmenée à l’hôpital, mais heureusement… elle ira bien.

La star de « Sons of Anarchy » et « Conners » a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la rue en piéton jeudi à Los Angeles… a déclaré une source proche de l’actrice à TMZ.

On nous dit que le conducteur de la voiture s’est arrêté pour aider Katey, et elle a été transportée en ambulance vers un hôpital local et soignée pour ses blessures. Notre source dit qu’ils ne sont pas sérieux cependant, et elle devrait être libérée vendredi.

Il est actuellement difficile de savoir si le conducteur a été cité pour l’accident.

En plus de sa performance primée en tant que Gemma Teller dans « Sons », Katey a également chanté plusieurs chansons présentées dans l’émission. En voilà une à savourer, comme on dit à bientôt !!!

Publié à l’origine – 9:18 PT