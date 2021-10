Katey Sagal heurtée par une voiture à Los Angeles. L’actrice de ‘Son of Anarchy’, Katey Sagal a été renversée par une voiture à LA L’accident s’est produit à 11h40, alors qu’elle traversait la rue à travers le passage pour piétons, elle a été immédiatement emmenée à l’hôpital.

TMZ rapporte que l’actrice a été heurtée jeudi par une voiture Tesla en traversant à gauche et ne l’a apparemment pas vue. Le site Web indique que l’actrice de « Conners » se porte bien. Des sources affirment qu’aucune arrestation n’a été effectuée. Il n’y a ni alcool ni drogue en cause et l’incident fait l’objet d’une enquête.

Il a été dit que le conducteur de la voiture ne s’est pas arrêté pour aider Katey, elle a été emmenée à l’hôpital par une ambulance où ses blessures ont été soignées. Selon des sources médiatiques, il ne s’agissait pas de blessures graves et il s’attend à sortir de l’hôpital vendredi.

