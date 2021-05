Katey Sagal répond aux rumeurs de sortie des Conners après le succès des rebelles ⋆ .

L’avenir de Katey Sagal dans The Conners est incertain depuis qu’elle a décroché le rôle principal dans la série ABC, Rebel.

La bonne nouvelle pour les fans est qu’il semble que l’actrice sera en mesure de faire double emploi si les Conners et Rebel se renouvellent pour des saisons supplémentaires.

«En fait, j’ai fait The Conners pendant que je faisais Rebel, et c’est dans mon contrat parce que j’espère continuer à faire The Conners. J’adore ça là-bas. Vous savez, je ne peux pas faire toute la saison, mais je peux faire ce que j’ai fait la saison dernière, qui était, je pense, 10 épisodes », raconte l’actrice à AP Entertainment.

«Oui, c’est dans mon contrat que je peux rester là-bas s’ils me veulent. En fait, le dernier épisode que j’ai fait, prolonge en quelque sorte mon séjour. Alors, j’espère pouvoir rester. Dans un monde parfait, les deux émissions se poursuivent et je suis super, super occupée », a-t-elle poursuivi.

Il n’est pas rare que des stars apparaissent dans plusieurs émissions à la fois, mais tout dépend de la question de savoir si les horaires s’aligneront pour permettre un tel exploit.

Sagal est apparue sur The Conners depuis 2018 en tant que Louise, et sa notoriété dans la série n’a fait qu’augmenter depuis son arrivée.

Les Conners ont l’air bien pour un quatrième renouvellement de saison, avec quatre des principaux acteurs déjà bloqués et ABC en phase de négociation avec la société de production sur les frais de licence, selon Date limite.

Rebel a été lancé le mois dernier sur Grey’s Anatomy et résiste bien les jeudis à la fente 10 / 9c, ce qui signifie qu’il a également l’air bien pour un ramassage de deuxième année.

La conclusion?

Attendez-vous à beaucoup de Katey Sagal sur le calendrier d’ABC pendant la saison télévisée 2021-2022.

Le réseau n’a encore fait aucun appel à sa série scénarisée, ce qui signifie que nous devrions recevoir de nombreuses annonces dans les semaines à venir.

Que pensez-vous de l’actualité?

Voulez-vous que Sagal reste sur The Conners?

Cliquez sur les commentaires ci-dessous.

