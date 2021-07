Katey Sagal retrouvera sa co-vedette de “Married With Children” dans l’émission à succès Netflix

L’actrice Katey Sagal a une réunion à l’écran avec un ancien partenaire de Married… With Children dans le prochain volet de la série originale Netflix Dead to Me. Sagal a fait une apparition dans Dead to Me Saison 2 en tant que mère de Judy (Linda Cardellini), qui est en prison. Dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight, elle a confirmé qu’elle et Christina Applegate partageraient à nouveau l’écran dans la saison 3.

Attention : il y a des spoilers pour Dead to Me and Married… With Children ahead ! Sagal a joué la mère du personnage d’Applegate dans Married… With Children, et maintenant elle joue la mère du personnage de Cardellini dans Dead to Me. Elle a déclaré qu’en tournant Dead to Me Season 3, elle allait enfin pouvoir à nouveau travailler avec Applegate et elle était ravie. Apparaître dans la saison 2 sans travailler à nouveau avec son ancienne co-vedette l’a laissée déçue.

“Cette saison, je travaille en fait avec Christina. Quand j’étais la saison dernière, j’étais la mère de Linda Cardellini et vous venez de me voir en prison”, a-t-elle déclaré. “En fait, Christina m’a appelé, j’étais juste chez elle il y a quelques semaines, et nous étions tellement excités.”

D’après le son, Sagal et Applegate ont tous deux vu les scripts mais n’ont pas encore commencé à les tourner. Elle a déclaré: “Nous avons quelques grandes scènes ensemble, donc ce sera vraiment amusant. Elle est vraiment comme ma fille. Comme pour de vrai. Donc ce sera vraiment agréable d’être avec elle.”

Dans Married… With Children, Applegate a joué Kelly Bundy et Sagal a joué sa mère, Peggy Bundy. L’émission s’est déroulée de 1987 à 1997, et Sagal a déclaré qu’elle regardait toujours avec beaucoup d’affection la distribution de l’ensemble. “Nous nous sommes bien entendus, donc c’était fantastique”, a-t-elle déclaré.

#tvtuesday Merci pour tous les messages concernant mon apparition sur @deadtome. Voici une photo de l’épisode. #kateysagal #tv #deadtome pic.twitter.com/utszeMIsdp – Katey Sagal (@KateySagal) 12 mai 2020

“Le pilote d’origine avait deux enfants différents”, a poursuivi Applegate. “Puis, quand nous avons été récupérés, ils les ont remplacés par Chris et David et c’était la chimie instantanée. Tout a fonctionné. Nous étions tous un peu un groupe de petits parias.”

Interrogée sur son épisode préféré à tourner, Sagal a déclaré: “Je me souviens toujours de celui où le Père Noël est tombé du toit et où nous étions tous assis sur le canapé. Et si jamais vous le regardez, vous nous verrez tous sur le canapé en train d’essayer de ne pas rire. C’est toute cette histoire de Carol Burnett où vous essayez de ne pas rire. Nous pouvions à peine nous en sortir. “

Sagal joue un parent beaucoup moins sain dans Dead to Me, mais cela n’enlève rien aux retrouvailles elles-mêmes. Dead to Me Season 3 est actuellement en tournage, mais il n’y a pas encore de date de sortie en place. Les deux premières saisons sont désormais diffusées sur Netflix.