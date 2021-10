Katey Sagal se remet à l’hôpital après avoir été renversée par une voiture

Katey sagal est en voie de guérison après avoir été heurté par une voiture à Los Angeles.

Selon TMZ, qui a cité des sources policières, l’actrice a été heurtée par un véhicule alors qu’elle traversait la rue en piéton jeudi. 14 octobre.

L’accident s’est produit à 11 h 40 HNP après qu’une Tesla a tourné à gauche alors qu’elle se trouvait dans un passage pour piétons. TMZ rapporte que même si l’incident fait toujours l’objet d’une enquête, aucune citation ni arrestation n’a été effectuée.

Dans une déclaration à NBC News publiée le lendemain, le représentant de Katey a confirmé que l’actrice était « impliquée dans un accident hier à Los Angeles. Elle a été transportée dans un hôpital local et soignée pour ses blessures. Elle ira bien et rentre chez elle aujourd’hui. »

Katey joue actuellement dans The Conners. Et quelques jours seulement avant l’accident, l’actrice a taquiné les fans sur ce qui allait arriver cette saison en partageant un premier regard sur son personnage et Dan (John Goodman) participant au spécial mariage de l’ABC Revival.