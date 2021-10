Katey Sagal, star de « Sons of Anarchy », hospitalisée après avoir été renversée par une voiture

Katey Sagal a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la rue et a été transportée à l’hôpital, selon TMZ. La bonne nouvelle, c’est qu’elle semble aller bien. TMZ a appris que la star de Sons of Anarchy avait été heurtée par une voiture alors qu’elle traversait la rue en tant que piéton jeudi à Los Angeles. Le conducteur de la voiture s’est arrêté pour aider Sagal avant qu’elle ne soit transportée dans un hôpital local.

TMZ dit que les blessures ne sont pas graves et qu’elle devrait être libérée vendredi. On ne sait pas si le conducteur a été cité pour l’accident. Sagal, 67 ans, est connue pour son rôle de Gemma Teller dans Sons of Anarchy ainsi que pour son apparition dans The Conners, 8 Simple Rules et Married… with Children. Plus récemment, Sagal a joué dans la série ABC Rebel qui a été annulée après une saison.

« L’annonce abrupte qu’il n’y aurait pas de saison 2 sur la base de la réponse de quatre diffusions a été un choc et un déchirement. » Sagal a écrit dans un post Instagram en mai. « Les choses prennent du temps à comprendre. Rebel raconte l’histoire d’une femme qui parle pour ce qui est juste, la série a du cœur et un but, drôle et larmes, et nous, les acteurs, nous nous grattons tous la tête face au renversement du soutien. d’ABC. »

« Comme dirait Rebel, battez-vous pour ce que vous voulez, faites écouter les gens, et dans ce cas, si notre émission peut trouver un autre endroit plus approprié pour atterrir, nous ferons la danse heureuse. Sinon, nous avons tout donné et fait entendre nos voix, ce qui est le message derrière Rebel! Always Speak Up !! »

Sagal joue actuellement le rôle de Louise dans The Conners, apparaissant dans 24 épisodes depuis 2018. Elle est devenue l’intérêt amoureux de Dan (John Goodman) et les deux se sont récemment mariés. « Nous allons lentement », a déclaré le showrunner Bruce Helford à TV Line en 2019. « Elle veut une relation. Elle veut de la romance. Elle n’abandonne pas. Mais Dan a toujours des difficultés. Il a du mal à savoir s’il trahirait [Roseanne] s’il se dirige vers quelqu’un d’autre. Et peut-il jamais trouver ce sentiment avec quelqu’un d’autre? » Sagal est devenu célèbre pour la première fois lorsqu’elle a commencé en tant que Peggy Bundy dans la série Fox Married … with Children. L’émission s’est déroulée de 1987 à 1997 et a diffusé un total de 259 épisodes.