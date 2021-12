Katharine McPhee a la meilleure réponse aux « Haters » de la photo de bikini post-bébé

Laisse juste Katharine McPhee Foster berce un bikini en paix!

La star de Smash, 37 ans, défend son mari David adoptif après que son hommage à Katharine ait été mal interprété. Plus tôt cette semaine, j’ai partagé une photo de la nouvelle maman en bikini noir, en écrivant « quel bébé ! »

Les fans ont apparemment défendu Katharine, qui a donné naissance à un fils Rennie Il y a environ 10 mois, un utilisateur a qualifié sa légende de « compliment désuet inconfortable ». Un autre a déclaré qu’il s’agissait d’un « poste digne de grincer des dents ».

Mais Katharine n’est pas offensée par les mots doux de David. Elle a partagé une autre photo de maillot de bain le 29 décembre, écrivant: « D’accord, la presse autour de la photo de mon mari qu’il a publiée de moi est tellement stupide… Je suis désolé mais nous ne sommes pas désolés. »

Elle a expliqué: « Et pour tous ceux d’entre vous qui ne peuvent pas y faire face, cela aide peut-être. J’ai lutté contre le poids pendant toute la vingtaine et la trentaine. J’ai augmenté et diminué 10 fois. Cela vous fait-il vous sentir mieux? Il n’y a rien de mal à cela – la plupart des gens le font. «