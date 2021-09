Katharine McPhee partage une douce photo de David Foster et de son fils Rennie

in

“Je suis un peu fatiguée ici et là mais je trouve le temps de faire la sieste et c’est un si bon petit bébé et je suis tellement amoureuse”, a-t-elle déclaré à Kelly. “Je veux dire, tu es une maman. C’est mon meilleur travail que je n’aurai jamais.”

Elle est encore très au stade de conte de fées avec son petit bout de chou.

Katharine s’est souvenue d’une conversation avec un ami : “Elle s’est dit : ‘Oh, peux-tu même imaginer que tu vas devoir te mettre en colère contre lui un jour ?’ Je me dis ‘Non ! Il est si gentil en ce moment, je ne peux pas imaginer.’ “

“Croyez-moi, cela arrivera”, a répondu Kelly. « Cela arrivera et vous vous direz : « De qui êtes-vous l’enfant ? » »