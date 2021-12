Katharine McPhee réplique aux « ennemis » avec sa propre photo de maillot de bain

Katharine McPhee est fière de son corps après bébé et elle se moque de qui le sait.

La chanteuse « Terrified » a riposté aux « haters » qui ont critiqué son mari, David Foster, pour avoir publié une photo d’elle en bikini et crié son corps post-bébé en partageant sa propre photo de maillot de bain.

« Je suis désolé mais nous ne sommes pas désolés. Et pour tous ceux d’entre vous qui ne peuvent pas y faire face, cela aide peut-être. J’ai lutté contre le poids pendant toute ma vingtaine et ma trentaine. J’ai augmenté et diminué 10 fois. Est-ce que ça te fait te sentir mieux ?” McPhee a demandé dans sa longue légende Instagram publiée mercredi.

« Il n’y a rien de mal à cela – la plupart des gens le font. »

McPhee, 37 ans, a affirmé qu’elle avait perdu le poids de son bébé « sans régime » parce que « les régimes sont les pires ».

« … Je n’ai eu aucune pression de la part de qui que ce soit. J’ai laissé mon corps faire son travail et j’ai trouvé un excellent entraînement. C’est tout », a-t-elle poursuivi. « Et devine quoi? Je vais probablement reprendre du poids à un moment donné aussi. On s’en fout? »

Foster a déclenché un contrecoup lorsqu’il a posté cette photo et l’a légendé, « Quel bébé? »davidfoster/Instagram

L’actrice de « Smash » a appelé ses abonnés à « arrêter d’être aussi offensés » par les publications de célébrités parce qu’elles n’ont « aucun impact » sur leur vie et a clôturé son message en leur disant de « avoir une vie ».

« Peut-être que vous devriez avoir une attitude plus du genre, disons… ‘Oh, c’est bien, il pense que sa femme est sexy.’ Je ne peux pas avec cette société trop sensible en ce moment », a-t-elle conclu. « Mais comme l’a dit Taylor Swift, les ennemis vont détester byyeeee. »

Alors que beaucoup ont loué le message du producteur de musique de 72 ans sur sa femme comme étant élogieux, d’autres l’ont critiqué pour être superficiel.

« » Compliments désuets et inconfortables » dans l’allée 1 « , a écrit une personne, recevant 155 » J’aime « .

Un autre, recevant plus de 200 « j’aime », a convenu sarcastiquement : « Oui, perpétuons le récit malsain selon lequel les femmes doivent revenir ou être plus petites que leur taille d’avant la grossesse après l’accouchement 🙄 ».

McPhee a donné naissance à elle et au fils de David Foster en février. Ils sont mariés depuis juin 2019.