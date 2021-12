Katharine McPhee riposte après que le commentaire de son mari David Foster sur le bébé irrite les médias sociaux

La star de Smash Katharine McPhee, 37 ans, remet les pendules à l’heure. Plus tôt cette semaine, son mari, le producteur de musique David Foster, 71 ans, a partagé une photo sur Instagram de McPhee en bikini et a sous-titré la photo « Quel bébé ! » C’était une référence au fait que McPhee a donné naissance à leur premier enfant, un fils nommé Rennie David Foster, en février et a rebondi dans son corps d’avant bébé en moins d’un an.

Cependant, les gens sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à dénoncer la nature problématique du message de Foster, en particulier sur la pression exercée sur les femmes pour perdre du poids rapidement après l’accouchement. McPhee s’est indigné des critiques lancées contre son mari et a partagé sa propre photo de maillot de bain sur Instagram tout en disant aux critiques de « avoir une vie ».

« D’accord, la presse autour de la photo de mon mari qu’il a publiée de moi est tellement stupide… alors j’espère que cette photo vous aidera lol », a écrit McPhee. « Je suis désolé, mais nous ne le sommes pas. Et pour tous ceux d’entre vous qui ne peuvent pas y faire face, cela peut peut-être aider. J’ai eu du mal avec le poids pendant toute la vingtaine et la trentaine. J’ai monté et baissé 10 fois. Est-ce que cela vous fait vous sentir mieux ? Il n’y a rien de mal à cela, la plupart des gens le font. »

McPhee a également parlé franchement de son processus de perte de poids et de ses antécédents de troubles de l’alimentation. « J’ai perdu ce poids de bébé sans régime. Zéro. Les régimes sont les pires et je n’ai eu aucune pression de la part de qui que ce soit », a déclaré McPhee. « J’ai laissé mon corps faire son travail et j’ai trouvé un excellent entraînement. C’est tout. Et devinez quoi ? Je vais probablement reprendre du poids à un moment donné aussi. Qui s’en soucie ? »

Alors qu’elle était franche au sujet de son poids, elle a également appelé les gens à dépasser les limites et à peser sur la situation. « MAIS les gens qui paniquent à propos de ce que mon mari a légendé ont sérieusement une vie … Arrêtez d’être aussi offensé par ce que les gens publient qui n’ont aucun impact sur votre vie et passez à autre chose », a conclu McPhee. « Peut-être que vous devriez avoir une attitude plus du genre, disons… » oh c’est bien, il pense que sa femme est sexy. » Je ne peux pas avec cette société trop sensible en ce moment. Mais comme Taylor Swift l’a dit, les haineux vont détester. «

La nouvelle que McPhee et Foster attendaient a éclaté en octobre 2020, un an seulement après que les deux se soient mariés. McPhee était auparavant marié à Nick Cokas de 2008 à 2016, tandis que Foster a eu quatre épouses précédentes – BJ Cook de 1972 à 1981, Rebecca Dyer de 1982 à 1986, Linda Thompson de 1991 à 2005 et Yolanda Hadid de 2011 à 2017. Foster est également papa des filles Allison, 50 ans, Amy, 47 ans, Sara, 40 ans, Erin, 38 ans, et Jordan, 34 ans.