Katherine Heigl admet qu’elle a “tendu une embuscade” aux écrivains de Grey’s Anatomy avec le retrait d’Emmy

Un premier extrait de How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy de Lynette Rice, qui a été obtenu par The Daily Telegraph, revisite la course aux Emmy Awards 2008 – un an après que Katherine Heigl a remporté le prix d’Actrice dans un second rôle dans une série dramatique – quand Heigl a retiré son nom de l’examen, déclarant à l’époque: “Je ne pensais pas qu’on m’avait donné le matériel cette saison pour justifier une nomination aux Emmy.” L’action a été prise comme un tir clair contre les écrivains et, dans le nouveau livre, Heigl a expliqué son processus de réflexion, admettant qu’elle n’avait pas géré la situation correctement :