Katherine Heigl affirme que la véritable raison de la sortie de “Grey’s Anatomy” n’avait rien à voir avec les rumeurs de querelle

Un livre non autorisé sur les coulisses du drame médical de longue date Grey’s Anatomy est en route, et le thé qu’il renverse est brûlant. Comment sauver une vie : L’histoire intérieure de Grey’s Anatomy a été écrit par l’auteur Lynette Rice, et le Daily Telegraph a publié un extrait juteux avant la date de sortie du livre le 21 septembre. Dans cet extrait, la vérité derrière la sortie controversée de Katherine Heigl a été révélée.

Les salaires étaient un point de discorde. Heigl n’a pas reçu d’augmentation de salaire comme les co-vedettes Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh et Isaiah Washington. Heigl a annoncé publiquement qu’elle ne renégocierait pas son contrat, mais elle a reçu son augmentation de salaire après le limogeage de Washington. “Dans cette ville, les femmes qui ne se contentent pas de dire ‘OK, oui monsieur, oui, madame’ commencent à avoir la réputation d’être difficiles”, a déclaré Heigl à propos de l’incident dans l’extrait. “J’ai décidé que ça ne valait pas la peine pour moi d’être autant bousculé.” La représentation d’Izzie Stevens par Heigl lui a valu un Emmy dans la deuxième saison de Grey’s Anatomy en 2007, mais Heigl a retiré son nom de la controverse dans la saison 3, affirmant qu’elle “ne pensait pas qu’on m’avait donné le matériel cette saison pour justifier” une nomination.

“Je pensais que je faisais la bonne chose”, a expliqué Heigl dans Comment sauver une vie. “Et je voulais être clair sur le fait que je n’étais pas en train de snober les Emmys. La nuit où j’ai gagné a été le point culminant de ma carrière. J’avais juste peur que si je disais ‘Pas de commentaire’, ça se passerait comme si je pouvais ne sois pas dérangé [to enter the race]. ” Cependant, Heigl a exprimé quelques regrets sur la façon dont elle a géré l’incident. ” J’aurais pu dire cela avec plus de grâce sans entrer dans une affaire de travail privé “, a-t-elle réfléchi. ” C’était entre moi et les scénaristes. Je leur ai tendu une embuscade, et ce n’était ni très agréable ni juste.”

Alors que la situation lui a valu l’étiquette publique de “difficile”, sa décision de quitter Grey’s Anatomy était plus compliquée que cela. “J’ai fondé une famille et cela a tout changé”, a déclaré Heigl. “Cela a changé mon désir de travailler à temps plein. Je suis parti en congé familial et cela a changé toute ma perspective… c’était vraiment le tournant. Alors avant mon retour, j’ai de nouveau parlé à Shonda de mon envie de partir. Ensuite, j’ai attendu à la maison jusqu’à ce qu’on me donne l’accord formel que j’étais hors de la série. Les rumeurs selon lesquelles je refusais de revenir étaient totalement fausses. Selon Heigl, il n’y avait aucun moyen de tenir son emploi du temps sans impacter négativement le reste de l’équipe. “Ce n’était pas juste pour eux ou pour la série de leur demander de se plier à mes besoins.”

Pourtant, Heigl détestait le fait que les rumeurs difficiles l’aient suivie tout au long de sa carrière. “Ce qui me dérange le plus, c’est ‘l’ingrat'”, a-t-elle admis. “Et c’est de ma faute. Je me suis permis d’être perçu de cette façon. Bien sûr que je suis reconnaissant. Comment pourrais-je ne pas l’être ?” Cependant, un ancien cadre anonyme d’ABC a donné un compte rendu différent de la sortie de Heigl. “Je pense [then-ABC network president] Steve McPherson et Shonda [Rhimes] en avaient tellement marre de tout ça, ils ont juste dit: “Fais-la sortir””, a déclaré la source.