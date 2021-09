Katherine Heigl remet les pendules à l’heure sur la sortie de Grey’s Anatomy

“[Shonda] je voulais essayer de comprendre comment je pouvais faire les deux [parenting and Grey’s], et je voulais en quelque sorte faire les deux “, a expliqué Katherine. Ce n’était pas juste pour eux ou pour le spectacle de leur demander de se plier à mes besoins. »

En 2010, le personnage de Katherine a complètement disparu de la série.

Bien que le départ de la star de la série n’ait pas été exactement une transition en douceur, elle admet qu’elle est en partie à blâmer – surtout en ce qui concerne la perception du public sur la façon dont les choses se sont déroulées.

“C’est la chose ‘ingratie’ qui me dérange le plus. Et c’est de ma faute”, a-t-elle déclaré. “Je me suis permis d’être perçu de cette façon. Pour moi, vivre la vie est une question d’humilité et de gratitude. Et j’ai essayé très fort d’avoir ces qualités et d’être cette personne, et je suis tellement déçu de moi-même que je l’ai laissé glisser.

Elle a ajouté : “Bien sûr, je suis reconnaissante. Comment ne pas l’être ?”

À l’heure actuelle, Shonda Rhimes et ABC n’ont pas encore commenté publiquement les commentaires de Katherine dans le nouveau livre de Lynette.