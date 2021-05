Katherine Kelly plonge dans le drame policier d’ITV ⋆ .

Qui peut-on croire dans la deuxième série d’Innocent? (Image: ITV)

Innocent revient pour la deuxième série avec un nouveau cas déroutant, alors que Katherine Kelly fouille profondément dans ses émotions pour transmettre l’âme torturée d’une femme emprisonnée pour un crime qu’elle n’a apparemment pas commis.

Après la sortie de la première série d’Innocent en 2018, le drame policier d’ITV est de retour avec une histoire et un casting entièrement nouveaux, centrés sur la mort d’un garçon de 16 ans.

Plusieurs années avant le début de l’émission, l’enseignante Sally Wright (jouée par la star de Coronation Street Katherine) aurait eu une liaison avec un étudiant nommé Matty Taylor.

Lorsque Matty est retrouvé brutalement assassiné, les doigts pointent vers Sally, ce qui lui fait être accusé du meurtre.

Cependant, à la suite de la découverte de nouvelles preuves indiquant qu’elle était à des kilomètres de la scène du crime au moment de la mort de Matty, Sally est libérée de prison et part en mission pour effacer son nom.

Malgré sa liberté retrouvée, Sally continue d’être traitée avec suspicion par son entourage, tout en devant faire face au fait que son mariage avec l’agent de probation Sam (Jamie Bamber) s’est effondré après sa condamnation initiale.

Sally fait face à la honte publique lorsqu’elle va en prison pour un crime qu’elle n’a apparemment pas commis (Photo: ITV)

Katherine brille dans le drame en tant que femme qui semble être l’ombre d’elle-même, tout en conservant un sentiment implacable de détermination qu’elle mérite son ancienne vie, peu importe ce que les autres pensent d’elle.

Vous pouvez voir la douleur que Sally entretient avec chaque interaction qu’elle a, qu’elle doive faire face à la presse, les parents du garçon que de nombreuses personnes dans la communauté croient qu’elle a assassiné ou son ex-mari, qui est parti avec son la vie en son absence.

Malgré quelques alliés sur lesquels se rabattre, la bataille de Sally est loin d’être terminée et son implication dans l’enquête sur le meurtre de Matty met en lumière plusieurs personnes qui pourraient avoir des raisons d’être considérées comme de possibles suspects.

Alors que parfois la deuxième série d’Innocent tombe dans le piège de la prévisibilité, il s’agit inévitablement d’un risque professionnel pour le genre polar.

Des questions continuent à entourer la mort de Matty des années plus tard (Photo: Steffan Hill / ITV)

Le spectacle tente de contourner cet inconvénient avec une panoplie vertigineuse de rebondissements, certains plus convaincants que d’autres.

Mais heureusement, les solides performances de la distribution, qui incluent Priyanga Burford, Shaun Dooley et Amy-Leigh Hickman, permettront probablement à son public d’ignorer tout dispositif d’intrigue qui peut sembler un peu gratuit.

On peut avoir l’impression qu’Innocent tourne plusieurs assiettes à la fois en raison du fait que la série a été condensée en quatre épisodes.

Cependant, dans l’ensemble, l’arc de quatre épisodes joue en faveur du drame, attirant les téléspectateurs avec un drame de haute intensité du début à la fin avec quelques chocs en cours de route.

Plus: ITV



Verdict innocent de la série 2

La deuxième série d’Innocent offre un récit convaincant qui laissera les téléspectateurs interroger chaque personne qui apparaît à l’écran.

En dépit de tomber dans le piège de certains tropes prévisibles du genre, le drame policier captivant maintient un niveau constant d’intrigue et fait des révélations captivantes alors que des preuves cachées pendant des années sont mises au jour.

Innocent est diffusé ce soir à 21h sur ITV.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l'équipe d'animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions d'avoir de tes nouvelles.



