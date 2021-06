Katherine Power parle de WhoWhatWear, Versed, Merit & Beauty M&A – WWD

“Le problème fondamental est que les marques traditionnelles n’ont pas été créées pour le consommateur d’aujourd’hui ou ses canaux de distribution préférés, et vous ne pouvez vraiment pas changer cela.”

Ce sont les mots de Katherine Power, PDG de Versed skin care and Merit, fondatrice du blog WhoWhatWear et dirigeante de Powered Brands, un véhicule d’acquisition à usage spécial qui a levé 240 millions de dollars en janvier.

Power a déclaré que les spécialistes du marketing de la beauté ne se trompent pas nécessairement en ce qui concerne le contenu, mais qu’ils ont plutôt été obligés de mettre à jour les marques héritées avec de nouvelles images, marques ou partenariats de talents.

“Je pense qu’il y a plus à apprendre sur la création de nouvelles marques”, a déclaré Power lors d’une interview avec la rédactrice en chef de WWD et Beauty Inc, Jenny B. Fine, lors de l’événement virtuel Beauty Inc @20. « Vous devez avoir une vraie raison d’être, être quelque chose sans laquelle les consommateurs ne peuvent pas vivre ou ne peuvent pas aller ailleurs. »

Power a déclaré avoir vu un afflux d’incubateurs bien capitalisés cherchant à créer un ensemble de marques qui partagent des ressources et créent des coentreprises avec différentes célébrités. “Ce n’est tout simplement pas aussi stéréotypé”, a déclaré Power.

Pour Merit, une marque de maquillage minimaliste qui s’aventurera dans les soins de la peau, Power dit qu’elle a utilisé son instinct.

Mais en général, elle utilise une combinaison d’intuition et de données, auxquelles elle a beaucoup accès compte tenu des 20 millions de lecteurs mensuels de WhoWhatWear et de ses multiples marques.

Avec Versed, Power teste les produits avec la communauté avant le lancement, demandant des commentaires sur tout, des noms de produits, l’esthétique, les prix, les ingrédients et le marketing. « Nous recherchons une indication qu’un produit pourrait être un des meilleurs vendeurs », a-t-elle déclaré. Mais pour que cela fonctionne, les membres du groupe de test doivent « être diversifiés et représentatifs de l’ensemble du marché que vous visez », a-t-elle ajouté.

« Notre communauté a prédit 80 % de nos meilleurs [stock-keeping units]”, a déclaré Power.

Toutes les marques de Power se concentrent sur les femmes, principalement les Millennials et la génération Z, qui, selon elle, achètent avec une équation de valeur différente en tête. « C’est vraiment un état d’esprit. Ils sont connectés numériquement, ils cherchent à passer au niveau supérieur en matière de bien-être et ils sont prêts à payer plus cher pour des marques ou des produits qui ont une grande valeur pour eux », a-t-elle déclaré.

Ils recherchent également des relations plus significatives avec les marques, a-t-elle noté.

“Le contenu est un moyen de vraiment construire cette relation”, a déclaré Power. « Partager vos valeurs et éduquer, les aider à connaître votre marque. C’est très important – le contenu ne doit pas seulement se manifester dans un article de blog ou une sorte d’histoire. Cela peut être aussi simple qu’une certaine contextualisation. Power a déclaré qu’elle considérait également les mots qui décrivent les produits, ou même le ton utilisé, comme du contentement.

Avec son SPAC, Power cherche à “créer quelque chose de fondamentalement différent de ce qui existe aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. Elle cherche à acheter des entreprises de beauté et de bien-être qui sont d’abord numériques et ancrées dans la responsabilité environnementale et sociale, a-t-elle déclaré. Les fondateurs, a-t-elle noté, devraient avoir le «facteur x».

