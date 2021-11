Katherine Ryan partage ses réflexions sur Kim Kardashian et Pete Davidson

Les réflexions de Katherine sur Kim et Pete sont de l’or dans la comédie (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Katherine Ryan est une amante autoproclamée des potins, mais il y a un sujet tendance actuel qu’elle a encore du mal à comprendre : Kim Kardashian et Pete Davidson.

Comme tant d’autres, peut-être nous y compris, la comédienne et auteure de la duchesse n’est pas convaincue qu’il s’agisse d’une grosse agitation et la relation apparente de Kim et Pete n’est pas un stratagème massif pour nous tromper tous.

Le couple est lié depuis que Kim a accueilli Saturday Night Live le mois dernier et alors que ce n’était que spéculation et pas de piquant, le comédien Pete, 28 ans, et Kim, 41 ans – qui s’est séparé de son mari Kanye West, 44 ans, plus tôt cette année – ont depuis été photographiés pas une fois, mais deux fois vérifie les notes en se tenant la main.

Ensuite, il y a eu l’émergence de ce qui semblait être un suçon sur le cou de Pete plus tôt cette semaine.

Parler à Metro.co.uk pour The Big Questions ce week-end, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait du dernier couple hollywoodien, Katherine, 38 ans, a déclaré: « Je veux dire, je suis dégoûtée… »

Elle a poursuivi: « J’aime Pete Davidson, je pense qu’il est très talentueux. Je vais faire un podcast là-dessus, ça vaut tout un podcast de discussion.

Nous devons savoir ce qui se passe (Photo : .)

« Je ne suis pas clair, et je le suis généralement, si je suis bousculé ou non, je suis trompé, je ne suis pas clair là-dessus et je pense que Pete Davidson est un homme merveilleusement talentueux mais je ne le fais pas sais ce qu’il y a à propos des sœurs Kardashian à la minute, elles doivent toutes ramener à la maison un tatouage au cou.’

Bien sûr, les discussions se sont tournées vers la sœur de Kim, Kourtney Kardashian, et son fiancé Travis Barker, qui se sont récemment bécotés dans le monde entier.

Katherine a déclaré: « Je pense que Kim Kardashian essaie d’imiter un moment Kravis et je ne sais pas où cela va. Je me sens juste très excité et agité par tout cela en ce moment.

Cependant, sans L’incroyable famille Kardashian à l’antenne pour corriger les rumeurs, Katherine se débrouille toute seule.

« C’est difficile de ne pas avoir le spectacle vers lequel me tourner, je me sens vraiment déconnecté de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. Je vais enquêter, je connais quelqu’un qui est ami avec Pete et je vais téléphoner parce que je n’en peux plus », a-t-elle déclaré en riant.

‘La morsure d’amour est sortie. Il serait logique que Kim Kardashian donne des morsures d’amour parce que c’est quelque chose que vous faites quand vous êtes adolescent et sexuellement inexpérimenté et cela indique peut-être un partenariat très commercial dans son mariage avec Kanye. Elle n’a plus d’entraînement, elle donne des piqûres d’amour, je ne sais pas, je vais aller au fond des choses.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle résout l’énigme avant de diffuser ses réflexions sur le podcast, Telling Everybody Everything…



