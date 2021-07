Katherine Schwarzenegger: Le conseil prénuptial était «le cadeau le plus incroyable» .

Je suis un record à ce sujet, mais cela m’étonne toujours de voir à quel point Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt sont ensemble. C’était comme ça dès le début de leur relation – nous pouvions simplement voir qu’ils se marieraient et que tout se mettait parfaitement en place pour eux. Pratt est définitivement le genre de gars qui doit être «la star» du mariage, avec un conjoint qui le soutient en arrière-plan. Katherine semble complètement satisfaite de cette dynamique, et elle a ses activités annexes qui ne menacent en aucun cas Pratt. De plus, ils sont tous les deux religieux et ils ont, comme Lori Loughlin pourrait le dire, un mariage basé sur la foi. Katherine a récemment accordé une interview au podcast Meaning Full Living, et ne le sauriez-vous pas, Katherine a beaucoup parlé de la foi, du conseil prénuptial de l’église et plus encore. Quelques citations :

Consultation prénuptiale : « Avant de nous marier dans l’Église catholique, vous devez faire des consultations prénuptiales avant de vous marier, et je me disais : « Oh mon Dieu, qu’est-ce que ça va être ? » Et c’était la chose la plus étonnante et juste le cadeau le plus étonnant. Je sais que tout le monde ne le fait pas [it], bien sûr, parce que… s’ils ne vous disent pas que vous devez le faire, alors pourquoi le feriez-vous ? Mais pour nous, lorsque nous avons eu cette expérience d’aller en consultation prénuptiale pour nous marier dans l’Église catholique, c’était un cadeau tellement incroyable dans notre relation avant de nous marier que nous avons définitivement voulu continuer tout au long de notre relation et a été un tel quelque chose d’utile à pouvoir avoir dans notre relation d’avoir cette orientation.

Ils ont obtenu les invites dont ils avaient besoin : « Parler de choses dont on n’aurait peut-être pas forcément parlé avant de se marier, parler de choses dont les couples de 10 ou 15 ans n’aiment toujours pas se parler. Être invité à parler de ces choses est également une chose très utile à faire dès le début. Je pense que cela nous aide.

Prendre du temps l’un pour l’autre : « Assurez-vous que vous pouvez gagner du temps. Et bien sûr, il y a des jours où cela n’arrive pas, et ensuite nous nous assurons de nous connecter d’une manière différente. Je me souviens aussi juste d’avoir grandi et regardé mes parents [Arnold Schwarzenegger and ex-wife Maria Shriver] être toujours le plus grand système de soutien de l’autre et les plus grandes pom-pom girls, et c’était toujours quelque chose que je voulais avec qui j’imaginais quelqu’un que j’épouserais ; vouloir toujours avoir ce même système de soutien et cette même dynamique. Je veux qu’il le soit, qu’il se sente toujours aimé, pris en charge et soutenu et comme si j’étais sa plus grande pom-pom girl. Et de ressentir ça de lui aussi. Nous sommes toujours sur la même longueur d’onde de vouloir cela l’un pour l’autre. Et toujours mettre notre relation en premier et notre famille en premier est très important pour nous. »

Ils « s’enregistrent » les uns avec les autres et parlent de leur foi et de leurs objectifs. «C’était aussi comme faire une promenade, c’était quelque chose que nous faisions tous les jours quand j’étais enceinte et c’était un très bon moment pour lui et moi de nous connecter tout en pouvant également sortir, ce qui pendant la pandémie était important. Il est vraiment important de prendre le temps de se connecter et de s’enregistrer et de toujours prendre ce temps. Même avec le bébé, c’est toujours une priorité pour nous deux.

La foi est une grande partie de leur mariage : Mis à part l’amitié et la communication, Schwarzenegger Pratt dit que la foi est une « grande partie » de sa relation avec Pratt et le « fondement de notre relation ». Elle a dit qu’elle se sentait « tout le temps chanceuse » de le compter comme son « très bon système de soutien ».