Katherine Schwarzenegger parle du soutien de son mari Chris Pratt

Chris Pratt et son rôle de père et de mari 1:41

. – Quand il s’agit de naviguer dans la maternité, Katherine Schwarzenegger dit que son mari, Chris Pratt, est sa plus grande pom-pom girl.

L’auteur de 31 ans, qui a accueilli son premier enfant avec l’acteur des “Gardiens de la Galaxie” en août, a parlé de ses défis et de ses triomphes lors de l’édition Fête des Mères de sa série de vidéos Instagram, “BDA (Before, Pendant, & Après) Bébé “.

“Mon mari a toujours été très favorable et aussi très vocal”, a-t-elle déclaré dimanche au mannequin britannique et nouvelle mère Iskra Lawrence. “Il voit notre fille (Lyla) et dit: ‘Pouvez-vous croire que vous êtes capable de nourrir, que votre corps est capable de nourrir votre bébé?”

Pratt n’est pas étranger à la paternité – il a également un fils de 8 ans, Jack, avec son ex-femme Anna Faris.

Schwarzenegger, qui est la fille d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver, a également évoqué la pression sociale exercée sur les femmes pour qu’elles «récupèrent» après l’accouchement. Elle a dit que Pratt était conscient des changements que subit le corps d’une femme pendant et après la grossesse et qu’il l’aidait toujours à garder les choses en perspective.

«Parfois, je pense que, surtout en tant que femmes, avec cette pression dont vous avez parlé pour récupérer après le bébé … vous devez garder à l’esprit que lorsque vous allaitez, vous avez besoin, comme mon mari le dit, de ‘manger pour gagner’, et nourrir pour être en mesure de nourrir correctement votre bébé également », a-t-il déclaré.

Schwarzenegger a ajouté qu’il est important de se rappeler que “pour de nombreuses personnes, ce que vous mangez et la façon dont vous traitez votre corps a également une énorme influence sur votre production de lait”.

Dans la vidéo, Schwarzenegger a également révélé qu’elle embrasse la vie de nouvelle mère et évite de se juger maintenant que sa maison a plus de fouillis lié aux bébés, se concentrant plutôt sur le fait qu’elle a le «plus beau cadeau».

“Avant d’avoir ma fille, je me suis toujours dit que je n’allais pas être cette personne qui a des jeux partout et des choses pour bébés partout”, a-t-elle déclaré. “Et maintenant je regarde ma cuisine, et je pense: il y a quelque chose qui rebondit ici, il y a un DockATot (une chaise pour bébés) ici”.