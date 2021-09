Katherine Wells rejoint Vox en tant que directrice éditoriale de l’audio explicatif

Les vice-présidents de Vox, Allison Rockey et Liz Kelly Nelson, ont annoncé aujourd’hui que Katherine Wells rejoignait le réseau en tant que directrice éditoriale de l’audio explicatif, un nouveau rôle. Wells supervisera toutes les émissions narratives de Vox, y compris Unexplainable et The Impact, ainsi que dirigera les efforts pour piloter et développer une nouvelle récolte d’émissions narratives explicatives en 2022. Ces émissions s’appuieront sur la mission de Vox de donner un contexte à l’actualité et au monde, apporter de la clarté aux auditeurs tout en suscitant la curiosité. Wells commence son nouveau rôle en octobre.

« Nous admirons depuis longtemps le travail de Katherine et lorsque nous avons parlé avec elle, j’ai ressenti une réelle joie chez elle à apprendre quelque chose de nouveau. Ce genre de curiosité est contagieuse et c’est exactement ce que nous recherchions chez notre nouveau directeur éditorial. Nous avons un plan ambitieux et nous avons hâte de discuter avec Katherine et de commencer », a déclaré Rockey.

« Avec le lancement d’Inexplicable plus tôt cette année, nous avons découvert l’appétit de notre public pour des podcasts explicatifs toujours plus riches en audition. Katherine dirigera les efforts pour piloter et lancer une liste croissante de spectacles afin de créer cette catégorie avec soin et créativité », a déclaré Nelson.

Wells rejoint Vox depuis The Atlantic, où elle était productrice exécutive de podcasts. À The Atlantic, elle a développé plusieurs nouveaux spectacles, dont The Experiment et la série Floodlines, lauréate du Peabody Award. Avant cela, elle a supervisé le lancement de Every Little Thing de Gimlet Media. Elle a également été productrice pour More Perfect de Radiolab, Freakonomics Radio, Science Friday et de nombreuses autres émissions.

