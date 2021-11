Kathleen Hanna et Johanna Fateman règlent le procès contre Le Tigre «Deceptacon»

Kathleen Hanna et Johanna Fateman de Le Tigre ont réglé leur procès contre l’auteur-compositeur-interprète Barry Mann, qui a affirmé que leur chanson « Deceptacon » enfreignait les droits d’auteur de son tube de 1961 « Who Put the Bomp (In the Bomp, Bomp Bomp) », selon documents examinés par Pitchfork. Les réclamations de la poursuite ont été résolues à l’amiable par un accord de règlement confidentiel sans aucune reconnaissance publique de responsabilité. La poursuite a par conséquent été rejetée avec préjudice, elle ne peut donc pas être à nouveau déposée.

Hanna et Fateman avaient déposé leur plainte devant le tribunal fédéral de New York le 8 octobre en réponse aux lettres de cessation et d’abstention des avocats de Mann. Ils ont affirmé que Mann et son co-scénariste Gerry Goffin n’avaient aucune revendication de droit d’auteur parce que « Bomp » en soi n’était pas une œuvre entièrement originale, et que Mann et Goffin ont copié des groupes de doo-wop noirs actifs à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Pitchfork a contacté les représentants de Hanna, Fateman et Mann pour commentaires.