De nombreux fans de Knives Out conviendraient probablement que son ensemble était l’un de ses arguments de vente les plus forts. Il a réuni des vétérans chevronnés comme le regretté Christopher Plummer et Jamie Lee Curtis avec des nouveaux venus voleurs de scène comme Ana de Armas. Le casting de Knives Out 2 apportera sans aucun doute une nouvelle énergie, mais c’est probablement mieux que d’essayer de recréer la roue (ou, peut-être dans ce cas, le beignet).