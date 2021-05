Kathryn Hahn rejoint Daniel Craig pour la suite de “ Knives Out ”

Après avoir révélé que Dave Bautista, Edward Norton et Janelle Monae feraient partie de la suite de Knives Out avec Daniel Craig, une nouvelle signature a déjà été confirmée. Kathryn Hahn, qui a récemment joué Agatha Harkness sur Wandavision, a rejoint le casting, a rapporté Europa Press.

Cela a été révélé par Deadline, qui indique qu’on ne sait pas encore quel personnage incarnera. Les rôles que Bautista, Norton et Monae joueront n’ont pas non plus été rendus publics. La suite de Knives Out sera écrite et réalisée par Rian Johnson et mettra à nouveau en vedette Craig dans le rôle de Benoit Blanc. Le deuxième film, comme le troisième opus également confirmé, verra le jour sur Netflix qui a été réalisé avec la saga après avoir payé près de 470 millions de dollars.

En plus de son récent rôle dans Wandavision, Hahn est connue pour des titres tels que Mrs Fletcher, Bad Moms, Transparent ou Free agents.

Pour le moment, le complot est inconnu, bien que l’on sache que Craig reviendra pour enquêter sur un autre crime avec plusieurs suspects. Le tournage du film devrait débuter cet été en Grèce.

Johnson a conclu un accord millionnaire avec Netflix pour diriger les deux prochaines tranches de la saga. L’accord a rapporté à Johnson et au producteur Ram Bergman 469 millions de dollars et déclare que “Craig doit jouer dans des suites et chacun doit avoir au moins le budget du film 2019, qui était de l’ordre de 40 millions.”.

Lorsque le prestigieux romancier mystère Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans son manoir après avoir célébré son 85e anniversaire, le détective Benoit Blanc (Daniel Craig), qui a mystérieusement été recruté pour résoudre le problème, lance une enquête hilarante au reste de la famille . Un réseau de faux indices et de mensonges égoïstes rendra ce mystère de plus en plus alambiqué », lit-on dans le synopsis du premier opus, qui présentait également Jamie Lee Curtis, Chris Evans Toni Collette et Ana de Armas.