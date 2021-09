Kathryn Hahn sur Agatha Harkness et les retrouvailles de Scarlet Witch .

Que diriez-vous d’un road trip Marvel avec Wanda et Agatha ? (Photo : Marvel Studios/Disney Plus)

La star de WandaVision, Kathryn Hahn, a évoqué la possibilité qu’Agatha Harkness revienne au MCU, jouant timidement en abordant une éventuelle réunion avec Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen.

Lorsque WandaVision a été lancé sur Disney Plus plus tôt cette année, le personnage de Kathryn est passé de voisine curieuse Agnès à puissante avec Agatha, qui avait secrètement tiré les ficelles derrière le dos de Wanda Maximoff dans sa réalité fictive.

Kathryn et Elizabeth ont étonné les fans avec leurs performances impressionnantes, à tel point qu’elles et l’acteur de Vision Paul Bettany sont tous nominés pour les récompenses aux Emmy Awards de cette année.

Alors qu’elle assistait à la réception de l’Académie de télévision en l’honneur des nominés du 73e Emmy Award avant la cérémonie de dimanche, Kathryn a été interrogée sur l’avenir d’Agatha après la grande finale de WandaVision.

S’adressant à Variety, l’acteur a exprimé son espoir qu’Agatha revienne, sans donner de réponses trop détaillées.

Lorsqu’on lui a demandé si Wanda pourrait faire son retour dans un film ou une série télévisée MCU, Kathryn a répondu: “Oh mon dieu, j’espère n’importe où. Je l’aime à la folie.

Quant à savoir avec quel super-héros elle voudrait qu’Agatha fréquente, Kathryn a admis qu’elle avait un ” faible ” pour sa co-star de WandaVision Elizabeth.

“Je veux dire, j’ai toujours un vrai faible pour Lizzie Olsen, mais je ne sais pas si elle m’aura plus”, a plaisanté l’acteur.

L’intervieweur de Kathryn a suggéré qu’Agatha et Wanda jouent dans leur propre version du classique de 1991 Thelma et Louise, qui mettait en vedette Susan Sarandon et Geena Davis.

Cependant, Kathryn a dû lui rappeler que Thelma et Louise n’ont pas eu la fin la plus heureuse.

‘Je l’aime bien. Je l’aime bien. Une fin difficile, mais ce serait… nous devrons la relever », a-t-elle répondu.

Alors que nous avons encore un peu à attendre pour savoir si Kathryn, Elizabeth et Paul gagneront aux Emmys de cette année, WandaVision a déjà remporté quelques récompenses Primetime Creative Arts Emmy Awards.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Les victoires de l’émission marquaient la toute première fois que Marvel Studios remportait des Emmy Awards, car WandaVision était la première sortie télévisée du studio.

Après les sorties de WandaVision, The Falcon et The Winter Soldier, Loki et What If…?, le prochain programme de Marvel Studios sur Disney Plus est le lancement de Hawkeye, la série télévisée mettant en vedette Jeremy Renner et Hailee Steinfeld.

WandaVision est disponible pour regarder sur Disney Plus.

