Kathy Bates rejoint Jason Sudeikis, Jean Smart et plus pour l’événement en direct « It’s a Wonderful Life »

La lecture en direct du classique des fêtes It’s A Wonderful Life au profit du Ed Asner Family Center ajoute une autre dose de puissance de star sous la forme de Kathy Bates, lauréate d’un Oscar. Rejoignant l’acteur de Ted Lasso Jason Sudeikis, qui assume le rôle emblématique de George Bailey joué de manière inimitable par James Stewart, Bates a été choisi pour incarner Ma Bailey – joué dans le film original de Frank Capra de Beulah Bondi.

Dans un communiqué de presse du Ed Asner Family Center (TEAFC), Bates et le casting seront également rejoints par l’actrice autiste, Naomi Rubin qui sera Violet Bick, rendue célèbre par Gloria Graham. Rubin est surtout connue pour son rôle dans Atypical et Dear Evan Hansen de Netflix. L’ajout de Rubin à la lecture de table virtuelle en direct marque la première année du Centre avec un acteur du spectre autistique dans un rôle principal pour la lecture de table annuelle.

« En tant qu’acteur, je suis honoré et je ne peux pas croire que je rejoindrai autant de mes héros dans une lecture en direct de ce classique intemporel en tant que Violet Bick », a déclaré Rubin. « En tant qu’adulte autiste, je suis particulièrement conscient du rôle vital que joue le Centre dans la vie de familles comme la mienne. Notre communauté est meilleure et plus forte grâce au dévouement et au travail d’Ed au nom des personnes de toutes capacités, et le Centre est un témoignage vivant de son engagement. »

Selon le communiqué, les acteurs autistes précédemment annoncés Spencer Harte, Domonique Brown, Chelsea Darnell, Ryan Booth et Lucas Salusky participent tous activement aux programmes d’enrichissement expressif du Centre. Darnell est honorée lors de l’événement de cette année pour son rôle de directrice sociale du Centre, aidant à la création et à la mise en œuvre d’une grande variété de programmes, y compris The Dating Spectrum. Victor Nelli (Superstore, Brooklyn Nine-Nine), dont la fille participe également aux programmes proposés par The Center, revient pour une deuxième année en tant que réalisateur.

Bates et Rubin rejoignent Sudeikis, Jean Smart, Rosario Dawson, Mark Hamill, Martin Sheen, Lou Diamond Phillips, Ron Funches, Mandy Patinkin, Phil LaMarr, Ed Harris, George Wendt, Ben Mankiewicz et l’hôte Tom Bergeron pour la table en ligne en direct lisez la suite 5 décembre à 17 h HE. La lecture de la table virtuelle sera également produite en partenariat avec Turner Classic Movies et est sponsorisée par MeTV, Disney, Warner Bros. et CBS.

La deuxième soirée virtuelle annuelle, organisée par Bergeron, rendra hommage au regretté Ed Asner et profitera à sa fondation, TEAFC, qui promeut des programmes de santé mentale et d’enrichissement pour les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs familles. « Le décès de mon père a laissé un trou indescriptible dans mon cœur. Pour notre gala annuel de collecte de fonds cette année, je veux honorer l’héritage de mon père en tant qu’acteur légendaire et ardent défenseur des personnes de tous niveaux. Je tiens à remercier Turner Classic Films pour s’être associés pour soutenir nos efforts visant à collecter des fonds indispensables pour les familles ayant des besoins spéciaux et je suis éternellement reconnaissant pour le soutien apporté par notre incroyable distribution. Je tiens également à remercier MeTV pour leur généreux parrainage de cet événement « , Matt Asner, fils d’Ed Asner et co-fondateur du Ed Asner Family Center, a déclaré dans le communiqué de presse.

Pour un don minimum de 25 $ en cette période des Fêtes, toute votre famille peut profiter de l’expérience exclusive. Le public et les fans de l’événement peuvent également acheter des collections de cadeaux commémoratifs des Fêtes, y compris des illustrations personnalisées et un t-shirt en édition limitée, tous créés spécifiquement pour cet événement. Pour les superfans enthousiasmés par l’événement, la collection comprendra également le livre de recettes officiel de la famille Bailey avec des recettes inspirées de It’s A Wonderful Life et un Blu-ray du 75e anniversaire du film. Il y aura aussi un encan silencieux avec des articles parfaits pour le temps des Fêtes et un entracte musical.

Pour les billets, le parrainage et les informations sur l’événement, visitez le site Web pour plus de détails et comment regarder avec votre propre code Zoom. Les billets sont maintenant disponibles à partir de 25 $ US.