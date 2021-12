Kathy Griffin devrait être de retour pour NYE

« Le réveillon du Nouvel An a été emporté Kathy Griffin injustement », selon un écrivain de Gawker, et il est temps de la réinstaller dans ses fonctions d’animatrice de télévision de fin d’année – mais elle devrait être accompagnée d’un coanimateur « homme gai prude » pour « rire » de ses bouffonneries.

Dans un article publié jeudi (et oui, Gawker est toujours une chose), Kelly Conaboy détaille la disgrâce de Griffin en 2017 après avoir publié une photo d’elle tenant la tête décapitée ensanglantée de l’ancien président Donald Trump – une photo fausse mais choquante qui a été rapidement condamnée par beaucoup des deux côtés de l’allée.

L’image « rappelait » les vidéos d’otages de l’Etat islamique et « en effet un mauvais choix », a écrit Conaboy, et a conduit directement au renvoi de Griffin de l’émission annuelle du réveillon du Nouvel An de CNN, qu’elle avait co-animée pendant des années avec son copain de l’époque. Anderson Cooper.

La fête du Nouvel An de CNN avait été la préférée des émissions télévisées de Conaboy, a-t-elle écrit. « Lathy ferait des blagues hors de la couleur, Anderson glousserait modestement, et nous, téléspectateurs, serions introduits aussi agréablement que possible dans une autre année de misère de la vie. »

Cependant, Cooper faisait partie de ceux qui ont publiquement critiqué Griffin pour la photo « clairement dégoûtante et complètement inappropriée », une trahison qui a conduit Conaboy à jurer de « le mépriser pour sa lâcheté pour le reste de ma vie ».

Mais maintenant, a fait valoir Conaboy, assez de temps s’était écoulé et Griffin était « prêt pour un retour », car elle était « en voie de guérison » après une opération pour un cancer du poumon de stade 1 et était récemment apparue sur Jimmy Kimmel Live !, où l’hôte a jugé son « non annulé ».

Reste à savoir si Jimmy Kimmel détient en fait le pouvoir d’annuler ou d’annuler n’importe qui, mais l’écrivain de Gawker a déclaré que Griffin « avait juste besoin que quelqu’un lui donne une émission télévisée pour le réveillon du Nouvel An » et qu’une exigence clé était « un homme gai prude qui ricane modestement pendant que Kathy lui fait des blagues insipides. «

Après avoir d’abord reconnu qu’elle risquait « d’obtenir[ting] cela a été annulé à nouveau avant même de commencer » en nommant des noms d' »hommes gais prudes », elle s’est ensuite ouvertement demandé si Ronan Farrow serait disponible et quelle serait sa probabilité de rire, ou du moins de « cacher son visage dans ses mains lorsque Kathy a dit quelque chose de grossier ».

