Kathy Griffin fait le point sur sa santé à la suite d’un diagnostic de cancer du poumon

Quatre mois après avoir révélé pour la première fois son diagnostic de cancer du poumon de stade 1, Kathy Griffin a annoncé lundi qu’elle n’avait plus de cancer. La comédienne de 61 ans a partagé la mise à jour prometteuse sur la santé lors d’une apparition lundi soir sur Jimmy Kimmel Live, où elle a également expliqué avoir appris qu’elle avait un cancer avec l’animateur de l’émission de fin de soirée ABC.

Griffin a envoyé le public dans une salve d’acclamations et d’applaudissements lorsqu’elle s’est assise avec Kimmel et a annoncé: « Je n’ai plus de cancer. » Griffin a annoncé pour la première fois en août qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie, bien qu’elle n’ait jamais fumé, ce qu’elle a de nouveau mentionné en parlant de sa bataille contre le cancer. Elle a dit à Kimmel : « Je ne sais pas pourquoi, j’avais une tumeur, n’est-ce pas ? Et je n’ai jamais fumé, et c’était là depuis 10 ans. » Griffin a déclaré qu’après le diagnostic, les médecins « l’ont retiré et l’ont trouvé dans un autre scanner ».

Lorsque Griffin a partagé son diagnostic avec les fans au début du mois d’août de cette année, elle n’était qu’à quelques heures de se rendre dans la salle d’opération pour se faire retirer une partie de son poumon gauche. La bande dessinée primée aux Emmy a déclaré à Kimmel que son médecin avait tenté de lui faire quelques blagues pendant la consultation alors qu’il expliquait la procédure. Elle s’est souvenue: « Alors j’entre, et il aime décrire comment ils retirent la moitié de vos poumons, et il dit: » C’est un peu comme un ballon. Donc, nous le faisons par laparoscopie et nous le piquons, puis il dit : « Et quand nous le retirons, cela ressemble un peu à un préservatif usagé. » Et puis il dit : ‘Tu peux l’utiliser.' »

Après la procédure, un représentant du comédien a partagé que l’opération avait réussi et que Griffin se rétablissait. Dans les semaines et les mois qui ont suivi son diagnostic, Griffin a continué à tenir les fans au courant, discutant franchement de son rétablissement, admettant que « cette opération contre le cancer était un peu plus que ce à quoi je m’attendais » et se moquant de « la seule chose qui ne marche pas ». Je suis nul pour le cancer. »

Désormais sans cancer, Griffin a déclaré qu’elle avait encore un peu de récupération à faire. S’adressant à Kimmel, la comédienne a abordé le changement de ton de sa voix, révélant que des problèmes avec ses cordes vocales pendant la procédure lui laissaient un ton plus élevé. Elle a dit : « Ça va guérir, mais j’en profite un peu. Je suis un bon deux octaves plus haut, je pense… C’est peut-être. C’est plus haut que Mariah Carey, je le sais. »