Kathy Griffin fait une danse seins nus pour célébrer son 61e anniversaire après le diagnostic de cancer

Kathy Griffin s’est parfaitement préparée à son anniversaire. La comédienne et actrice, qui a subi une intervention chirurgicale en août à la suite de son diagnostic de cancer du poumon, a eu 61 ans jeudi, et elle a célébré l’occasion dans son costume d’anniversaire, Griffin partageant une vidéo sur les réseaux sociaux d’elle dansant torse nu sur un balcon en bord de mer.

Dans le court clip, un Griffon aux seins nus se tenait avec la caméra dans le dos, tout comme une petite danse sur le balcon, donnant sur une magnifique vue sur l’océan. Elle a sous-titré le clip, « C’EST MON ANNIVERSAIRE, BÉBÉ! 61 ET SEXXXXY », avec la section des commentaires se remplissant rapidement des souhaits de joyeux anniversaire de ses amis. Sa collègue comique Caroline Rhea a écrit : « Joyeux anniversaire Reine ! » Kris Jenner a commenté: « Joyeux anniversaire !!!!!! Je t’envoie des tonnes d’amour xoxoxox », avec Selma Blair ajoutant dans sa propre remarque, « Joyeux anniversaire Kathy !!! Je t’aime mannequin. »

Les célébrations de l’anniversaire de l’artiste lauréat d’un Emmy font suite à quelques mois difficiles pour Griffin, qui a annoncé en août qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 1, bien qu’elle n’ait jamais fumé. À l’époque, Griffin a expliqué que le cancer était « contenu » et que ses médecins étaient « très optimistes » quant à son pronostic et qu’elle n’aurait pas à subir de radiothérapie ou de chimiothérapie après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer une partie de son poumon gauche. Un représentant du comédien a confirmé plus tard le même jour que Griffin était « hors de la chirurgie et que tout s’était bien passé », Griffin partageant sa propre mise à jour quelques jours plus tard qu’elle souffrait de douleur après la procédure.

« Pour être honnête, cette opération contre le cancer était un peu plus que ce à quoi je m’attendais », a-t-elle partagé, notant qu’elle ne prendrait aucun analgésique avant d’essayer de dormir, mais prendrait plutôt du Tylenol, son « nouveau meilleur ami ». Avec plus d’un an propre et sans drogue, je sais maintenant que je peux faire ça et tout ce que je veux sans ces pilules du diable. »

Au cours des mois qui ont suivi le partage de son diagnostic, Griffin a continué à tenir les fans au courant. Dans une mise à jour de septembre, Griffin a révélé « la » chose qui ne craint pas le cancer « est qu’il est difficile de se concentrer sur autre chose quand on souffre d’essoufflement, de toux profonde, de douleur, de fatigue extrême et dans mon cas de corde vocale problèmes. » Elle a poursuivi, une « chose qui ne craint pas le cancer … à quel point je suis sans vergogne quand je réponds aux applaudissements des gens qui osent insulter Mme Kathy à propos de quoi que ce soit avec » Vraiment, tête ??? Essayez le CANCER ! »