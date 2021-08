Kathy Griffin met à jour les fans dans les premières vidéos depuis la chirurgie du cancer du poumon, révèle l’accident surprenant de son mari

La comédienne Kathy Griffin a partagé ses premières vidéos avec les fans depuis son opération du cancer du poumon la semaine dernière. Elle a également parlé d’un accident effrayant que son mari, Randy Bick, a récemment eu à leur domicile. Griffin, 60 ans, a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon le 2 août et qu’elle avait besoin de l’ablation de la moitié de son poumon gauche. Mardi, Griffin a confirmé que l’opération s’était bien passée.

Vendredi, Griffin a partagé une vidéo d’elle à la maison, avec ses deux chiens se précipitant pour la réconforter. “De retour de l’hôpital et accueillie par mon pack de récupération médical PAWfessional certifié par le conseil d’administration”, a-t-elle écrit dans la légende. Griffin est revenue sur Instagram samedi pour parler directement avec les fans, notant qu’elle pourrait partager des mises à jour régulières. Malheureusement, sa voix est rauque et elle ne veut pas “effrayer” les gens. Elle a ensuite ri, ajoutant: “De plus, pour une raison quelconque, je ris de tout maintenant! Et si c’est horrible, je ris beaucoup plus.”

Le rire inapproprié était affiché lors de la vidéo de Griffin dimanche, lorsqu’elle a expliqué l’accident effrayant de Bick. “Hier, je suis au lit et j’entends ce bruit étrange et je ne peux pas comprendre ce que c’est”, a commencé Griffin, note Entertainment Tonight. “Et puis, après un moment – ​​comme un moment, comme une minute complète – je me rends compte que c’est mon pauvre mari qui crie mon nom depuis la cuisine d’une voix étrange, parce qu’il préparait son déjeuner et il s’est ouvert la main, comme , mauvais.”

Bien que Griffin soit censée rester au lit pendant qu’elle se remet de son opération, elle a quand même couru en bas pour voir la blessure de son mari. Son avait « saignait comme un fou », et ils ont appelé le 911. Les ambulanciers sont arrivés avec un camion de pompiers plein, a déclaré Griffin. “Finalement, mon mari est revenu, et maintenant il va bien”, a déclaré Griffin à ses fans. “Mais nous avons tous les deux dû rire de tout.”

La star de Kathy Griffin: My Live on the D List a présenté son diagnostic de cancer du poumon le 2 août. Le même jour, ABC News’ Nightline a diffusé une interview avec Griffin, dans laquelle elle a déclaré avoir développé une dépendance à la pilule à la suite sa controverse sur la photo du président Donald Trump en 2017. Elle a également tenté de se suicider en 2020, a déclaré Griffin. Bick et son médecin l’ont aidée à se faire soigner. Elle a même été placée en attente psychiatrique 5150. Griffin a déclaré à Nightline qu’elle était maintenant sobre et qu’elle assistait aux réunions des Alcooliques anonymes.

Après l’opération, Griffin a déclaré aux fans que c’était “un peu plus que ce à quoi je m’attendais”, mais qu’elle n’allait pas utiliser d’analgésiques narcotiques. Au lieu de cela, elle allait utiliser Tylenol. “La dernière fois que j’étais à l’hôpital, c’était en juin 2020 lorsque j’ai essayé de me suicider et que j’ai fait une overdose de médicaments sur ordonnance”, a-t-elle écrit. “Avec plus d’un an d’abstinence et sans drogue, je sais maintenant que je peux faire ça et tout ce que je veux sans ces pilules du diable.” Elle craint désormais “les drogues et la toxicomanie plus que je ne crains le cancer. Alors, je pense que ça ira.”