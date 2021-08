Kathy Griffin partage une mise à jour franche sur la chirurgie pulmonaire après un diagnostic de cancer

La comédienne Kathy Griffin a partagé une mise à jour sur son rétablissement après avoir subi l’ablation d’une partie de son poumon gauche plus tôt cette semaine. Griffin, 60 ans, a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon lundi. Deux jours plus tard, Griffin a déclaré qu’elle allait dormir sans analgésiques narcotiques, après un an de sobriété.

“Pour être honnête, cette opération contre le cancer était un peu plus que ce à quoi je m’attendais”, a commencé Griffin. Elle a noté qu’elle ne prendrait aucun analgésique avant d’essayer de dormir, mais qu’elle prendrait plutôt du Tylenol, son “nouveau meilleur ami”. C’était la première fois qu’elle se trouvait à l’hôpital depuis sa tentative de suicide en juin 2020 en faisant une overdose de médicaments sur ordonnance.

“Avec plus d’un an d’abstinence et sans drogue, je sais maintenant que je peux faire ça et tout ce que je veux sans ces pilules du diable”, a écrit la star de Kathy Griffin: My Live on the D-List. “Tu sais quoi ? Je crains les drogues et la toxicomanie plus que je ne crains le cancer. Alors, je pense que ça va aller.”

De retour lundi matin, Griffin a dit à ses fans qu’elle devait se faire retirer la moitié de ses poumons parce qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon, même si elle n’avait jamais fumé. “Les médecins sont très optimistes car il s’agit de la première étape et contenue dans mon poumon gauche. J’espère qu’il n’y aura pas de chimiothérapie ni de radiothérapie après cela et que ma respiration devrait fonctionner normalement”, a écrit Griffin. Elle a prédit qu’elle pourrait reprendre le travail “comme d’habitude dans un mois ou moins”. Elle a également ajouté un message à ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin contre le coronavirus, ajoutant: “Les conséquences d’une non-vaccination auraient été plus graves”.

Les représentants de Griffin ont dit plus tard à Variety que l’opération s’était bien passée. Mardi, Griffin a confirmé que l’opération s’était bien déroulée et qu’elle était “reconnaissante pour tout l’amour” qu’elle avait reçu des fans. “J’étais très nerveux à l’idée de m’ouvrir sur [Nightline] concernant mes idées suicidaires et ma dépendance aux pilules sur ordonnance », a écrit Griffin. « Ce porte-clés représente le monde pour moi. Un jour à la fois.”

Avant l’opération, Griffin s’est entretenue avec Nightline d’ABC News, révélant qu’elle avait tenté de se suicider l’année dernière et avait développé une dépendance aux pilules lors des retombées de ses photos controversées de 2017 avec un masque sanglant du président Trump. “J’ai commencé à penser de plus en plus au suicide au fur et à mesure que je suis devenu accro à la pilule, et c’est devenu presque une pensée obsessionnelle. J’ai commencé à vraiment me convaincre que c’était une bonne décision”, a déclaré Griffin à Nightline. “J’ai mis de l’ordre dans ma confiance révocable vivante. J’avais tous mes canards d’affilée. J’ai écrit la note – le tout.” Elle a crédité son mari, Randy Black, et son médecin de l’avoir aidée à obtenir de l’aide et à commencer son parcours de sobriété.

“Il y a vraiment quelques jours, comme il y a deux semaines je pense, on m’a diagnostiqué un cancer”, a déclaré Griffin sur Nightline. “Comme un de mes amis l’avait dit, ‘Combien de coups de pied dans les noix pouvez-vous prendre?’ Mes noix sont assez fortes, mais c’est un défi. J’étais définitivement sous le choc. Je suis encore un peu sous le choc – pas de déni, mais une fois par jour, je me tourne vers comme, personne à côté de moi et je vais, ‘ Pouvez-vous croire ce s-? Est-ce un ab- ou quoi?'”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.