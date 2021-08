Kathy Griffin révèle qu’elle a tenté de se suicider en 2020

La comédienne Kathy Griffin a révélé qu’elle avait tenté de se suicider l’année dernière et avait lutté contre une dépendance aux pilules après que ses photos controversées de 2017 avec un masque ensanglanté du président Donald Trump ont presque mis fin à sa carrière. Griffin, 60 ans, a également annoncé lundi qu’elle était traitée pour un cancer du poumon même si elle n’avait jamais fumé. Griffin est sobre depuis un peu plus d’un an et se considère toujours comme une toxicomane.

En 2017, Griffin a fait une séance photo avec un masque à l’effigie de Trump qui semblait être ensanglanté, en référence aux propres commentaires controversés de Trump sur Megyn Kelly après un débat en 2016. Les retombées des photos ont été instantanées, Griffin perdant des emplois et des dates de tournée. CNN l’a renvoyée de l’émission Live du Nouvel An, qu’elle a co-animée avec son ami Anderson Cooper. Dans une nouvelle interview avec Nightline d’ABC News, Griffin a déclaré que la réponse de Cooper “avait fait mal” parce qu’elle était si proche de lui. “Je pense qu’émotionnellement, c’était le plus douloureux, d’avoir autant d’amis qui, à ce jour, n’ont pas appelé”, a-t-elle déclaré.

Griffin a déclaré qu’elle et sa famille avaient reçu des menaces de mort. Les gens ont même retrouvé sa sœur, qui était en train de mourir d’un cancer à l’époque, et l’ont appelée à l’hôpital. Au début, Griffin s’est excusée pour les photos, mais elle les a ensuite annulées, qualifiant l’indignation de “BS” en août 2017. Bien que Griffin ait effectué une tournée de retour réussie, la controverse a eu des effets durables. Son médecin lui a prescrit du Provigil et plus tard de l’Ambien pour l’aider à dormir, ainsi que des analgésiques pour diverses blessures. Cela a commencé sa dépendance à la pilule, a déclaré Griffin.

“J’ai commencé à penser de plus en plus au suicide au fur et à mesure que je suis devenu accro à la pilule, et c’est devenu presque une pensée obsessionnelle. J’ai commencé à vraiment me convaincre que c’était une bonne décision”, a déclaré Griffin à Nightline. “J’ai mis de l’ordre dans ma confiance révocable vivante. J’avais tous mes canards d’affilée. J’ai écrit la note – le tout.” Après la tentative de suicide, elle a consulté un médecin et son mari, Randy Bick, l’a aidée à se faire soigner. Elle a été placée en attente psychiatrique et deux cliniciens l’ont aidée à se remettre de sa dépendance à la pilule. Elle a également fréquenté les Alcooliques anonymes, même si elle ne buvait pas.

“La désintoxication était désagréable”, se souvient Griffin “Je veux dire, cela a duré des mois. Je veux dire, les tremblements… et la sueur du flop, et j’étais tellement instable. Par exemple, quand je me brossais les dents, mon mari devait tenir mes hanches pour que je ne tombe pas. Elle participerait à deux réunions Zoom chaque jour et des cliniciens sobres la testaient tous les jours. Aujourd’hui, elle bénéficie du soutien de la communauté de rétablissement qu’elle a bâtie.

“Nous avons cette chose en commun, et c’est un environnement qui se soutient mutuellement. Je trouve cela très gratifiant”, a déclaré Griffin. “J’aime aussi ça en convalescence, quand je parle à d’autres toxicomanes, j’aime que ce soit une sorte de conversation sans BS. Je veux dire, vous parlez à d’autres toxicomanes qui ont été à l’hôpital ou en prison. . .. Il n’y a pas beaucoup de bavardages et j’aime ça.”

La sobriété a aidé Griffin à voir une « doublure argentée » dans sa vie. “Je suis tellement ravie et reconnaissante. J’ai l’impression qu’à 60 ans, je vais avoir un prochain chapitre”, a-t-elle déclaré. “C’est la chose que tout le monde a dit n’allait pas arriver. Je croyais [it] n’allait pas arriver.”

Ce prochain chapitre comprend la lutte contre le cancer du poumon. Griffin a annoncé lundi qu’elle subissait une intervention chirurgicale pour retirer la moitié de son poumon gauche. Griffin a déclaré qu’elle avait une masse dans ses poumons depuis “longtemps” et qu’elle n’avait pas augmenté jusqu’à ce que ses médecins remarquent qu’elle avait soudainement doublé de taille. Le cancer est de stade 1 et ne s’est pas propagé à d’autres parties de son corps. “S’il vous plaît, restez au courant de vos examens médicaux”, a écrit Griffin dans une note aux fans. “Ça te sauvera la vie.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.